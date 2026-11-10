Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, compartió video de impresionante acrobacia del costarricense Kenneth Tencio

El talento costarricense volvió a llamar la atención fuera de nuestras fronteras, esta vez con un impulso inesperado: el reconocido guitarrista Slash, integrante de la legendaria banda Guns N’ Roses, compartió en sus redes sociales un video del atleta nacional Kenneth Tencio durante una competencia de Red Bull.

En las imágenes se observa al costarricense ejecutar una impresionante acrobacia en su bicicleta BMX. Tencio da dos vueltas en el aire y consigue aterrizar de manera controlada sobre la rampa, una maniobra que provocó gritos y aplausos entre las personas que presenciaron el espectáculo.

El video también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la dificultad de la maniobra y el talento del deportista nacional.

“Hermano, no he sentido una emoción tan intensa y eufórica como la que sentí en ese momento con ese truco”, escribió uno de los usuarios.

“Uno de los momentos más geniales de la historia” y “Eres de otro mundo, amigo” fueron otros de los comentarios que recibió el costarricense.

Kenneth Tencio realizó una acrobacia aérea dando dos vueltas en el aire. (Cortesía: Red Bull)

Kenneth Tencio es uno de los máximos exponentes del BMX freestyle de Costa Rica y ha llevado el nombre del país a importantes escenarios internacionales.

Uno de sus mayores logros llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, cuando obtuvo el cuarto lugar en la competencia de BMX freestyle, disciplina que debutó en esa edición olímpica.

Por su parte, Slash, cuyo nombre real es Saul Hudson, es reconocido mundialmente por ser el guitarrista principal de Guns N’ Roses y una de las figuras más emblemáticas del rock.