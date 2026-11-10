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Viva

Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, compartió video de impresionante acrobacia del costarricense Kenneth Tencio

El deportista nacional captó la atención de la icónica leyenda del rock que dio a conocer al costarricense ante sus casi cinco millones de seguidores

Slash compartió ante sus seguidores un video de Kenneth Tencio.
Slash compartió ante sus seguidores un video de Kenneth Tencio. Archivo

Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.