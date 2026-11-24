Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, dio a conocer quiénes son sus candidatas favoritas para la corona en la edición 75. ° del certamen internacional de belleza, incluyendo en su selección a la representante de Costa Rica.

En su grupo de predilectas, Palacios destacó a Mariale Acosta, junto a otras tres aspirantes del continente americano, una europea y una asiática: Miss Nicaragua, Miss Venezuela, Miss Puerto Rico, Miss Filipinas y Miss Francia.

La mención a Costa Rica pone nuevamente en el foco internacional a Mariale Acosta, representante nacional en Miss Universo 2026 (Instagram/redes sociales)

Un referente histórico en la región

Palacios marcó un hito para Centroamérica al convertirse en la primera mujer nicaragüense y segunda centroamericana en ganar el título de Miss Universo, superando a las candidatas de todo el mundo.

Antes de obtener la corona universal, había construido una sólida trayectoria en certámenes nacionales e internacionales, como su corona de Miss Teen Nicaragua 2016, el gane de Miss Mundo Nicaragua 2020, más la representación de su país en Miss Mundo 2021 y obtuvo el título de Miss Nicaragua 2023.

Desde que entregó la corona en noviembre de 2024, Palacios ha mantenido una presencia activa en la industria del entretenimiento, el modelaje y los medios internacionales, consolidándose como una voz autorizada dentro de los certámenes de belleza.