Sheiris Montero comparte su postura como mamá sobre Halloween: ‘No es que me crea más santa que nadie’

La presentadora y creadora de contenido Sheiris Montero compartió en sus redes sociales una opinión sobre la celebración de Halloween que no pasó inadvertida entre sus seguidores.
Montero publicó un video en el que dejó clara su decisión de no disfrazar a su hija durante esta festividad. Según explicó, su postura responde a las creencias y los principios religiosos que desea transmitirle a la pequeña.
“Soy de las mamás que no va a disfrazar a su hija en Halloween. No porque sea perfecta o me crea más santa que nadie, sino porque no quiero enseñarle a celebrar algo que va en contra de los principios que quiero sembrar en su corazón”, expresó en el video.
La publicación también incluyó una referencia bíblica de 2 Corintios 6:14: “¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?”.
Además, en el texto que acompañó el video, Montero profundizó en su posición y aseguró que, aunque tiene mucho que aprender como mujer y madre, “procura acercarse a Jesús y criar a su hija conforme a sus convicciones”.
La presentadora aclaró que su mensaje no busca juzgar a otras familias.
“No juzgo a quienes piensen diferente, pero sí quiero tener la libertad de criar a mi hija conforme a mis convicciones”, agregó.
La publicación generó comentarios de apoyo de seguidores que coincidieron con su decisión. “Lo importante que es enseñarles la vida en Dios primeramente”, escribió una usuaria. Otro comentario señaló: “Mantener sus creencias y valores sin importar en el ámbito en que viven, si a sus amistades les parece o no, siempre debe prevalecer lo que ustedes como padres deciden”.