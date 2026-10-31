Sheiris Montero comparte su postura como mamá sobre Halloween: ‘No es que me crea más santa que nadie’

La presentadora y creadora de contenido Sheiris Montero compartió en sus redes sociales una opinión sobre la celebración de Halloween que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Montero publicó un video en el que dejó clara su decisión de no disfrazar a su hija durante esta festividad. Según explicó, su postura responde a las creencias y los principios religiosos que desea transmitirle a la pequeña.

“Soy de las mamás que no va a disfrazar a su hija en Halloween. No porque sea perfecta o me crea más santa que nadie, sino porque no quiero enseñarle a celebrar algo que va en contra de los principios que quiero sembrar en su corazón”, expresó en el video.

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