La expectativa por el regreso de Shakira en concierto a Costa Rica terminó en lleno total, pues este miércoles 25 de noviembre se confirmó que todas las entradas para su espectáculo en el país se agotaron a través de la plataforma publitickets.com.

El show, producido por Jogo, One CR y Fenix Entertainment como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, será el 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, a las 7 p. m., donde la artista colombiana reunirá a miles de seguidores en La Sabana.

Para esta presentación se habían habilitado seis localidades: VIP Waka Waka, VIP La Loba, VIP Las de la Intuición, Platea, Balcón, Sombra y Gradería Sur: con precios entre los ¢34.500 y los ¢124.500.

De momento, la producción no ha confirmado si se habilitará una segunda fecha ante la alta demanda.