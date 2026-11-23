Este lunes 23 de noviembre saldrán a la venta las entradas para el concierto que presentará Shakira en Costa Rica.

El reencuentro musical con la colombiana y sus fans ticos será el 31 de enero de 2027, en el Estadio Nacional. La visita de la intérprete se dará en el marco de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La adquisición de los tiquetes se habilitará de forma escalonada por medio de la plataforma digital publitickets.com de la siguiente manera:

Lunes 23 y martes 24 de noviembre: Preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Davivienda y Davibank, ambos días a partir de las 12 m.

Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: Preventa para clientes Davibank y Davivienda (todas las tarjetas), ambos días a partir de las 10 a. m.

Viernes 27 de noviembre: Venta general abierta para todo público y cualquier método de pago. La compra se podrá hacer a partir de las 10 a. m.

El evento contará con seis localidades habilitadas en el recinto de La Sabana, con entradas que van desde los ¢34.500 hasta los ¢124.500 (sin cargos por servicio). Además, se ofrecerá la opción de financiamiento a 12 meses sin intereses.

Este es el costo de las entradas:

VIP Waka Waka / La Loba: ¢124.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢12.142.

Platea Este / Oeste: ¢69.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢6.775.

Balcón Este / Oeste: ¢64.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢6.292.

VIP Las de la Intuición: ¢54.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢5.317.

Sombra Este / Oeste: ¢44.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢4.467.

Gradería Sur: ¢34.500. Cuota mensual a 12 meses: ¢3.467.

Los precios de las localidades no incluyen cargos, mientras que las cuotas mensuales sí los incluyen.