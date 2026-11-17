A sus 37 años, la costarricense Grettel Rodríguez Blanco cumplió uno de esos sueños que había quedado pendiente. La esteticista, cosmiatra y terapeuta física, oriunda de Zarcero, se convirtió en la nueva Señora Costa Rica el pasado 28 de octubre, durante una gala realizada en los salones Greco del hotel Barceló San José.

Aunque para algunos su nombre es nuevo en los certámenes nacionales, Rodríguez tiene una larga historia en los concursos de belleza. Ella misma se considera una “veterana” de estas competencias.

Su primera experiencia ocurrió cuando tenía 15 años, al participar en el reinado de la Feria del Chiverre, en su natal Zarcero. A los 19 regresó a los escenarios para ganar Expo San Carlos y, posteriormente, obtuvo la banda de Señorita Alajuela.

Ese título le permitió representar a Costa Rica en cuatro competencias internacionales: Reina del Carnaval y Reina Mundial del Banano, en Ecuador; Miss Playa Mundial, en República Dominicana, y Reina de los Mares y el Turismo, en Costa Rica.

Su última participación internacional fue en 2016. Después decidió hacer una pausa de una década para concentrarse en su proyecto profesional: una clínica estética que fundó hace casi 15 años.

Sin embargo, este año encontró la oportunidad de cumplir otro de sus anhelos cuando vio la convocatoria de Señora Costa Rica. Aunque inicialmente tuvo dudas, decidió presentarse al casting y retomar una faceta que nunca había dejado de ilusionarla.

“Siempre tuve ese sueño. La mente es el peor enemigo de uno si usted se sabotea o se limita los sueños. ¿Qué más ejemplo que yo, que a casi 40 años no hay límite para cumplir un sueño? Atrévanse, háganlo con miedo, pero háganlo, porque en el camino aparecen ángeles y todo va a fluir”, afirmó Rodríguez en conversación con este medio.

Su última participación internacional de Grettel Rodríguez fue en el 2016. Después decidió concentrarse en su negocio de estética, pero este año retomó su sueño al presentarse al casting de Señora Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Los certámenes que cambiaron su vida

Más allá de las pasarelas, los concursos de belleza representaron para Rodríguez una oportunidad de crecimiento personal. La ahora Señora Costa Rica recordó que durante sus años de colegio era una joven muy tímida y callada, que difícilmente se imaginaba hablando frente a una cámara o un público.

Su paso por los certámenes la llevó a recibir clases de oratoria, trabajar en sus inseguridades y desarrollar habilidades que también le abrieron puertas en su formación universitaria y su vida profesional.

“La gente a veces lo ve como solo belleza, pararse y posar, pero tiene algo atrás que nos ayuda a crecer como mujeres y a desarrollarnos. Yo adoro estas plataformas porque nos impulsan a ser mejores”, explicó.

Otro aspecto que destacó fue la posibilidad de participar en Señora Costa Rica sin que la maternidad sea un requisito. Rodríguez está casada desde hace un año y ocho meses, y aunque todavía no tiene hijos, asegura que ese es un deseo que deja en manos de Dios.

Para ella, es importante que los concursos respeten las diferentes historias de las mujeres y no condicionen su participación a si son madres o no.

“Esta pregunta (si tiene o no hijos) suele ser tediosa en los certámenes, porque uno no sabe si alguien no puede ser mamá. Una mujer no deja de tener valor por ser mamá o no serlo. Si no hubiera sido así, no habría podido ingresar ni cumplir este sueño”, subrayó.

La costarricense Grettel Rodríguez representará al país en el Mrs. World International, que se celebrará en enero del 2027 en Las Vegas, Estados Unidos. (Cortesía)

Una corona dedicada a su familia y a Zarcero

Durante los dos meses de preparación para la competencia, Rodríguez compartió con otras 16 candidatas, cuyas edades iban de los 29 a los 60 años.

La esteticista aseguró que encontró en sus compañeras una amistad que trascendió la competencia. Incluso, después de la gala, las participantes mantienen el contacto y organizan su propia celebración navideña.

Eso no significa que los nervios estuvieran ausentes. La entrevista privada con el jurado fue uno de los momentos más exigentes para ella, pese a su experiencia previa en certámenes.

“Por más experiencia que uno tenga, siempre va a haber nervios. Yo les decía a mis compañeras que cuando uno no siente nervios es porque está muerto; lo importante es saber llevarlos y apoyarnos”, comentó.

La decisión estuvo a cargo de un jurado integrado por la periodista y presentadora Natalia Rodríguez, Mayhla Roth (Miss Universo Costa Rica 2025), el odontólogo Luis Kaver, Jennifer Villalobos (Señora Costa Rica 2023), el periodista Alex Murillo y Valeza Rodríguez.

La gala también tuvo un propósito solidario, pues recaudó fondos para la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo del Hospital Nacional de Niños.

Al escuchar su nombre como ganadora, Rodríguez tuvo presentes a las personas más importantes de su vida. Dedicó la corona a su padre, quien falleció hace año y medio, a su madre —que siguió la transmisión desde casa por motivos de salud— y a los habitantes de Zarcero.

El respaldo que recibió de su comunidad fue una de las sorpresas que más disfrutó durante el proceso.

Grettel Rodríguez, Señora Costa Rica 2026, participó en Reina del Carnaval y Reina Mundial del Banano, en Ecuador; Miss Playa Mundial, en República Dominicana, y Reina de los Mares y el Turismo, en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

De su clínica estética a una competencia en Las Vegas

Fuera de los escenarios, Rodríguez lleva una vida que describe como hogareña. Disfruta la lectura, el ejercicio y los paseos para conocer diferentes propuestas gastronómicas.

Su jornada comienza a las 6:30 a. m. con entrenamiento físico. Después se dedica a atender pacientes en Dermi Estética, su clínica, donde trabaja de lunes a viernes, de 10 a. m. a 7 p. m.

En ese camino, su esposo ha sido uno de sus principales apoyos. Según contó, él fue quien la animó a presentarse al casting cuando todavía no estaba segura de dar el paso.

Ahora, la nueva corona también trae consigo un compromiso internacional. Rodríguez representará a Costa Rica en el Mrs. World International, certamen que se realizará en enero de 2027 en Las Vegas, Estados Unidos.

Para esa cita, seguirá un proceso de preparación que incluye clases de inglés, pasarela, oratoria, maquillaje y asesoría de vestuario, con el acompañamiento de la organización.

“Voy dispuesta a todo, confiando en que Dios me va a ayudar a alcanzar la corona, ¿por qué no? Siempre hay que soñar en grande. Me estoy preparando bastante para hacer un buen papel y disfrutarlo a montones, con alma y corazón, porque esta es una oportunidad de una vez en la vida”, concluyó.