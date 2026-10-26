Rubén Blades se disculpa con los costarricenses de Éditus y Walter Flores tras error que cometió con ellos

El cantautor panameño Rubén Blades recibió hace unos días el galardón Ícono de los Premios Billboard de la Música Latina en reconocimiento a su aporte a la cultura y su amplia trayectoria. Sin embargo, el artista reconoció que durante el agradecimiento por el premio cometió un error con los integrantes del grupo costarricense Éditus y con el también artista tico Walter Flores.

En su discurso de aceptación, Blades dedicó sentidas palabras a muchas personas que lo acompañaron y trabajaron a su lado para forjar su amplia carrera. “El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas contribuciones. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece; las oportunidades que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”, manifestó el reconocido panameño.

Posterior a estas palabras, mencionó a varias personas que fueron parte de su historia, como Papi Arosemena, el Conjunto Latino, Tito Cowes y su Combo Impacto, Tuti Delgado y Los Salvajes del Ritmo y otros más, como Ray Barreto, Willie Colón, las Estrellas de Fania y Roberto Delgado.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

