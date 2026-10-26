Rubén Blades se disculpa con los costarricenses de Éditus y Walter Flores tras error que cometió con ellos

En su discurso de aceptación, Blades dedicó sentidas palabras a muchas personas que lo acompañaron y trabajaron a su lado para forjar su amplia carrera. “El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de muchas contribuciones. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece; las oportunidades que yo recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y a desarrollar mi profesión como músico, cantante y compositor”, manifestó el reconocido panameño.
Posterior a estas palabras, mencionó a varias personas que fueron parte de su historia, como Papi Arosemena, el Conjunto Latino, Tito Cowes y su Combo Impacto, Tuti Delgado y Los Salvajes del Ritmo y otros más, como Ray Barreto, Willie Colón, las Estrellas de Fania y Roberto Delgado.
Días después, el propio Blades tomó sus redes sociales para ofrecer una disculpa y enmendar lo que consideró un erroral no nombrar en la lista de amigos y colegas a Éditus y a Walter Flores, con quienes trabajó en los discos Tiempos (1999) y Mundo (2002), producciones con las cuales ganaron premios como el Grammy y el Latin Grammy.
“Primero, pedir disculpas, que se me pasó mencionar a Éditus en la lista de personas que han ayudado en mi carrera. Quiero enmendar ese error porque los miembros de Éditus: Ricardo (Ramírez), Edín (Solís) y Tapado (Vargas) son muy importantes para mí como persona y también en mi carrera. Agrego a Éditus y le pido disculpas por haberme en ese momento olvidado, pero siempre están recordados”, expresó.
Al cierre del mensaje agregó: “También hay que mencionar a Walter Flores y el grupo Son de Tikizia, que estuvo con nosotros todo a la distancia”.
La publicación del maestro Blades provocó muchos comentarios de seguidores reconociendo su humildad al hacer esta aclaración.
El mismo Walter Flores respondió a la publicación del panameño: “Felicidades por el premio; para mí, haber trabajado en los discos Tiempos, Mundo, Cantares del subdesarrollo y Todos vuelven, y sobre todo estar a su lado y conocerlo como persona, es algo de lo que siempre estaré agradecido eternamente”, escribió Flores.
Rubén Blades se disculpa con Éditus y Walter Flores