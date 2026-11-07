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Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, anuncia que nuevamente será papá

El futbolista mexicano compartió fotografías junto a su familia, imágenes del ultrasonido y una tierna escena en la que aparece abrazado con su pareja

Ronaldo Cisneros quiere que este semestre sea mejor que el anterior para Liga Deportiva Alajuelense.
Ronaldo Cisneros ha ganado notoriedad pública por su buen nivel en Liga Deportiva Alajuelense. Prensa Alajuelense

Jorge Arturo Mora y Jessica Rojas Ch.