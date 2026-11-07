Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, anuncia que nuevamente será papá

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros, quien milita en Liga Deportiva Alajuelense, compartió una noticia especial con sus seguidores: nuevamente será papá.

El futbolista anunció que su familia crecerá con la llegada de un nuevo integrante mediante una publicación en sus redes sociales, en la que reunió varias fotografías de este momento. “Te esperamos y ya te amamos”, escribió el ariete manudo.

Ronaldo Cisneros comparte fotografías del ultrasonido y anuncia que será papá nuevamente (Instagram /Captura)

En las imágenes aparece acompañado de su pareja y sus hijas, Lucía y Raquel. También compartió fotografías del ultrasonido del bebé y una escena en la que ambos futuros padres aparecen abrazados, mientras sostienen las imágenes del estudio médico y unas flores.

Ronaldo Cisneros celebra la llegada de un nuevo integrante a su familia (Instagram /Captura)

La publicación recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones de sus seguidores y amigos como Julián Valjota, Melissa Durán, así como sus colegas Santiago Van der Putten y Diego Campos, quienes celebraron con el atacante rojinegro esta nueva etapa familiar.

La noticia tiene un significado especial, pues llega meses después de que el futbolista y su pareja comunicaran públicamente que habían sufrido la interrupción de un embarazo previo. Ahora, ambos comparten nuevamente la alegría de la llegada de un hijo.