Esta reacción del mexicano Ronaldo Cisneros suele verse muy poco en el fútbol nacional

Con sus goles, Ronaldo Cisneros le ha dado puntos importantes a Liga Deportiva Alajuelense, pero el delantero mexicano siente en este momento que si su equipo no se llevó algo más de la casa de Saprissa que el empate, fue en parte porque no anduvo fino.
“Quiero disculparme con la afición, con mis compañeros, porque tuve oportunidades que creo que pudieron hacer la diferencia y no las pude concretar. El equipo se comportó de muy buena manera. Sabemos que es una cancha difícil, más allá de que ellos hayan tenido bajas por lesiones y por suspensión, siempre es difícil venir aquí”, expresó Ronaldo Cisneros en zona mixta.
Esas declaraciones suelen verse poco en el fútbol nacional, pero el goleador de la Liga sentía la necesidad de transmitir lo que pensaba.
“Veníamos con la idea de sacar los tres puntos partiendo del orden. Al final el balance es que creo que nos pudimos haber llevado el partido, pero como dije, no concretamos las oportunidades que tuvimos, en especial las que tuve yo”, lamentó.
También sabe que aparte de que no tomó las decisiones correctas frente al marco, Abraham Madriz se lució en el clásico, convirtiéndose en una muralla.
“La gran actuación de Abraham y después es que son jugadas muy rápidas, que a lo mejor tomé una decisión de definir hacia hacia un lado y bueno, tal vez pude haberlo hecho de una mejor manera.
”Toca seguir trabajando, asumir las responsabilidades. Lo comento porque es la realidad y me gusta ser autocrítico y esperamos validar este punto ahora con una victoria el miércoles, si Dios lo permite”, recalcó Ronaldo Cisneros.
No quería ser repetitivo, pero el atacante mexicano añadió que sentía mucha pena, porque Alajuelense al final tuvo varias oportunidades para liquidar el partido y que no las pudo concretar.
El futbolista también recibió la consulta de cómo se encuentra físicamente al tener tanto trajín de partido entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.
Respondió que si bien han sido muchos partidos, trata de cuidarse y prepararse siempre de buena manera, con el propósito de estar disponible siempre para lo que el cuerpo técnico lo necesite.
“No es fácil, el equipo lo ha llevado bien y esperamos hacerlo de la mejor manera, ojalá que podamos llegar a lo más alto en los dos torneos”, concluyó Ronaldo Cisneros.
Alajuelense se encuentra en zona de clasificación. La Liga se ubica en el cuarto peldaño de la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 con 23 puntos en 14 partidos disputados.
Los rojinegros volverán este miércoles 4 de noviembre al Estadio Ricardo Saprissa, donde jugarán de visita contra Escorpiones.
“Pedirle disculpas a la afición y a mis compañeros porque no concreté las oportunidades de gol que ellos generaron y son jugadas que tienen que terminar en gol y, en lugar lugar de llevarnos tres puntos nos llevamos uno, gracias a eso”.
— Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense.
Ronaldo Cisneros pide disculpas por las ocasiones que no concretó
¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.