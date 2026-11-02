Esta reacción del mexicano Ronaldo Cisneros suele verse muy poco en el fútbol nacional

Con sus goles, Ronaldo Cisneros le ha dado puntos importantes a Liga Deportiva Alajuelense, pero el delantero mexicano siente en este momento que si su equipo no se llevó algo más de la casa de Saprissa que el empate, fue en parte porque no anduvo fino.

“Quiero disculparme con la afición, con mis compañeros, porque tuve oportunidades que creo que pudieron hacer la diferencia y no las pude concretar. El equipo se comportó de muy buena manera. Sabemos que es una cancha difícil, más allá de que ellos hayan tenido bajas por lesiones y por suspensión, siempre es difícil venir aquí”, expresó Ronaldo Cisneros en zona mixta.

Esas declaraciones suelen verse poco en el fútbol nacional, pero el goleador de la Liga sentía la necesidad de transmitir lo que pensaba.

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