El humorista costarricense Rolando Carmona sorprendió a la audiencia al compartir los momentos más complejos de su vida privada durante su participación, esta semana, en el programa Casual con Tavo López, conducido por el periodista Gustavo López.

En el encuentro, el artista confesó haber padecido una severa adicción al sexo, una lucha silenciosa que lograba ocultar detrás de su popularidad en los escenarios y la radio, pero que finalmente pudo dejar atrás hace más de dos décadas gracias a su fe.

De acuerdo con el testimonio del comediante, la rutina diaria de aquellos años giraba en torno a encuentros íntimos constantes con distintas mujeres.

Tras concluir su participación matutina en el espacio radial Manicomio de la risa, alrededor de las 9 a. m., su impulso lo llevaba de inmediato a buscar un motel, dinámica que repetía por las tardes e incluso después de sus presentaciones nocturnas o bailes.

Sobre la dificultad de frenar ese comportamiento y el impacto que tuvo en su entorno familiar, Carmona explicó: “Nadie que está equivocado en las cosas que son malas sale solo, tiene que haber la mano de Dios. Él es bondadoso, dice que nos va a ayudar, pero yo sí tuve que pedirle. Yo amanecía todos los días diciendo que ya no más, pero lo volvía a hacer”.

Asimismo, recordó su rutina de entonces: “Iba a algún lado y en la tarde, posiblemente, visitaba y me daba otra vueltita, y si había baile o show casi siempre salía con algo”.

Al reflexionar sobre cómo la fama funcionaba como una cortina de humo frente a las consecuencias de sus actos, el humorista sentenció: “Era una enfermedad. Tal vez de las enfermedades más lindas que pueden haber cuando usted tiene el antifaz (la fama) hasta que usted se lo quita y se da cuenta de que usted destrozó su vida, la de sus hijos, la de su mamá, la de su esposa, la de todo el mundo”.

El humorista costarricense reconoció que su comportamiento afectó a su familia y que la fama le impedía dimensionar las consecuencias de sus actos. (Captura de pantalla)

El punto de quiebre

Ante la consulta de Gustavo López sobre el instante exacto en el que comprendió la gravedad de su situación, Carmona describió el profundo dolor emocional que experimentaba al abandonar los moteles y cómo una crisis de llanto en su vehículo marcó el inicio de su recuperación definitiva.

“Salí de un lugar de esos donde usted paga porque le den cariño, no de un burdel, nunca visité eso, sino de un motel. Normalmente, salía de un motel y me ponía a llorar, iba llorando en el carro, quería dejarlo y no podía.

“Ese día salí y fue tan duro el llanto y pedirle a Dios... Le dije: ‘Ya no puedo solo, yo necesito que usted me ayude’. Lloré como un chiquito. Al día siguiente amanecí decidido a borrar todo número de mujeres de mi teléfono y así fue... A contar los días como las personas que están enfermas hasta poder decir hoy hace 24 años dejé eso. Hay que tener a Dios”, afirmó el invitado.

Paternidad y matrimonio en la adolescencia

Durante la entrevista, el comediante también repasó episodios de su juventud, revelando que contrajo matrimonio y se convirtió en padre siendo apenas un adolescente, en medio de una compleja situación sentimental en la que mantenía varias relaciones paralelas.

Carmona detalló cómo se desencadenaron los hechos cuando tenía entre 16 y 17 años.

“A los 18 años ya estaba casado; de 17 me jalé torta, bueno... Me jalo torta por otro lado, es una historia... Me jalo torta con los 17 años y la persona con 15 años, pero me caso con mi novia que tenía 13 años; esto no es una broma”.

Posteriormente añadió: “Yo tenía 16 años y tenía una novia de 13 y otra de 14. Yo no tenía dos novias, tenía como tres, de verdad...”.

Según relató, de su vínculo con la joven de 14 años nació su primogénito, lo que generó una fuerte tensión con los familiares de ella, quienes poseían un alto poder adquisitivo.

Ante la presión de ser obligado a casarse, Carmona optó por formalizar su relación con su otra novia, quien tenía 13 años en ese momento y con quien posteriormente tuvo a su hijo David y al resto de su familia.

“Con la de 14 años salíamos, pasó lo que tenía que pasar y quedó embarazada. Era una familia adinerada, me iban a casar a la brava y, antes de que me casaran a la brava, pedí permiso a los papás y me casé con la que estaba bien, con mi novia, que es la mamá de mis hijos. Ella con 15 años dio a luz a David. Yo tuve hijos muy seguidos”, expresó.

Finalmente, el artista confesó las barreras y amenazas que enfrentó al intentar acercarse a su primer hijo debido al rechazo del padre de la joven.

“Me costó mucho porque la persona era incómoda, el señor. Yo era un don nadie, el señor tenía plata y lo único que querían era meterme un bombazo (...). No me dejaban ni acercarme porque me iban a tronar, qué tema más delicado...”, concluyó.