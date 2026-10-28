¡Rock del bueno! Def Leppard trajo a Costa Rica clásicos que no se agotan

Hubo una época en que el rock encabezaba la agenda de los conciertos masivos. De aquellos tiempos vienen Def Leppard y Extreme, dos bandas cuya primera visita a Costa Rica era una excelente excusa para viajar al pasado y celebrar las guitarras estremecedoras, los solos vertiginosos y repertorios que varias generaciones conocen de memoria.

Aunque Def Leppard era el plato fuerte de la noche, reducir a Extreme a la categoría de simple invitado sería menospreciar lo que tiene para ofrecer. El concierto fue un digno 2x1 y eso quedó claro desde los primeros minutos. A las bandas las une su legado y una calidad musical que sigue intacta.

Hablar de Extreme es hablar, inevitablemente, de la guitarra de Nuno Bettencourt, un genio de los seis cuerdas, veloz, atrevido y dueño de una técnica deslumbrante. Su destreza marcó el rumbo de una hora de canciones, en la que la suavidad de More Than Words apenas fue una de las muchas caras de la banda. Hubo riffs pesados, una batería arrolladora y la voz aguda de Gary Cherone, pero también espacio para los contrastes y las armonías de piezas como Hole Hearted y Am I Ever Gonna Change.

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