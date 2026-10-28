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Def Leppard en Costa Rica: ¡La deuda quedó saldada!

El debut de los británicos en concierto en nuestro país fue esperado por los ticos por casi cinco décadas. Esta noche, Parque Viva vivió la euforia de ver el rock de estas leyendas vivientes

Concierto Def Leppard en Parque Viva
Joe Elliott lideró el concierto de Def Leppard en Costa Rica. Sus compañeros de banda y él entregaron todo su poder en el escenario de Parque Viva. Randall Vásquez
Jessica Rojas Ch.

La cuenta estaba pendiente desde hacía décadas. Costa Rica había esperado pacientemente la oportunidad de ver a Def Leppard en vivo y este martes 27 de octubre, la deuda finalmente se saldó. Los británicos pisaron por primera vez suelo tico y, con ello, cumplieron el anhelo de una audiencia que supo esperar con paciencia.

Esta noche, en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, la historia de Def Leppard dejó de ser algo que se escucha en discos. Por fin, Joe Elliott, Phil Collen, Viv Campbell, Rick Savage y Rick Allen estaban frente a su público costarricense.

Fue el momento para comprobar qué ocurre cuando una banda de semejante trayectoria se encuentra, cara a cara, con un país que llevaba años reclamando esta cita. La fiesta, como debía de ser, contó además con un invitado especial que también generó una espera ansiada por su música: los estadounidenses de Extreme.