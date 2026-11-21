Sofía Escalante volverá a ser parte de Teletón, pero esta vez desde una faceta diferente. La joven, quien en el 2014 fue niña símbolo de la jornada solidaria y conmovió a Costa Rica con una campaña de pulseras para ayudar a otros pacientes del Hospital Nacional de Niños, asumirá ahora el papel de presentadora de la transmisión digital.

La invitación llegó de manera inesperada por parte del Club Activo 20-30, el cual llevará a cabo la Teletón desde este viernes 20 de noviembre.

Sofía, quien actualmente tiene 22 años, contó que cuando recibió la llamada pensó que necesitaban conversar sobre una grabación que había realizado previamente. Sin embargo, la propuesta era otra: querían que fuera presentadora de redes sociales.

“Yo como: ‘¡Ay, qué emoción!’. Me acuerdo de que inmediatamente llamé a mi mamá porque, obvio, es una emoción demasiado grande”, relató.

La joven estará presente durante los dos días de actividades, tanto en la apertura como en el cierre. Para ella, esta participación llega en un momento oportuno, pues considera que está muy relacionada con la faceta que desarrolla actualmente en redes sociales.

“Siento que ahora todo se alinea muy bien. Esta vez creo que va muy de cerca a lo que soy ahorita, que es redes sociales, y estar en la transmisión digital siento que va a ser una experiencia superchiva”, expresó.

Su regreso ocurre en una etapa distinta de su vida. El año pasado se graduó de Administración de Negocios y actualmente trabaja en el ámbito corporativo. Aunque también crea contenido para redes sociales, aclaró que no es su ocupación principal.

En conversación con La Nación, recordó su historia y habló de la actual etapa de su vida.

Sofía Escalante pasó de tomar más de 25 pastillas diarias durante su recuperación a no tomar ningún medicamento en la actualidad; únicamente asiste a dos controles médicos al año y nunca ha vuelto a ser internada desde el trasplante. (Sofía Escalante/Cortesía)

Una historia que Costa Rica conoció en 2014

Para muchos costarricenses, el nombre de Sofía Escalante está ligado a una historia que comenzó cuando apenas tenía 10 años.

El diagnóstico llegó el 24 de junio de 2014. Era el año del Mundial de Brasil y, mientras el país seguía los partidos de la Selección Nacional, ella y su familia recibieron una noticia que cambiaría sus vidas: tenía leucemia.

“No tenía síntomas específicos, simplemente fue cansancio. Mi mamá me llevó a hacer los exámenes y demás, y ya después me diagnosticaron; después de varios exámenes como médula ósea, punción lumbar y demás, me diagnosticaron con leucemia mieloide aguda”, recordó.

Ese mismo año fue niña símbolo de Teletón e impulsó, junto con su familia, la campaña Gracias por sonreír conmigo. La iniciativa consistía en elaborar y vender pulseras para recaudar dinero y donar monitores de signos vitales al área de hemato-oncología del Hospital Nacional de Niños.

La respuesta de las personas superó sus expectativas. Según contó, muchas llegaban al hospital interesadas en adquirir las pulseras. Finalmente, con las donaciones y el aporte de una empresa privada, consiguieron entregar nueve monitores al centro médico.

De aquella época también recuerda su participación en Teletón y la entrevista que le realizó Édgar Silva. En ese momento estaba internada y necesitó un permiso para salir del hospital y asistir a la transmisión.

“No sé cómo hice esa entrevista; recuerdo las cosas que dije y cómo fue que se dieron las cosas... Obviamente, sí somos la misma persona, pero yo a veces hablo de esa Sofi en tercera persona y digo: ‘Qué fuerte que era y qué claro tenía que esto (recuperarse) iba a pasar’”, recordó.

La recaída que cambió su historia

En el 2015, cuando ya había retomado parte de su rutina y comenzaba a dejar atrás los momentos más difíciles del primer tratamiento, Sofía recibió otra noticia: la leucemia había regresado.

La joven relató que todo comenzó después de acompañar a su padre, quien es músico, a una actividad. Allí tuvo un sangrado nasal que le pareció diferente a otros que había experimentado. Después de realizarse nuevos exámenes, se confirmó la recaída.

“La leucemia había vuelto. Pero esta vez ya no era una opción solo tener quimioterapia. Entonces había que buscar un plan B y, en este caso, el plan B fue el trasplante de médula ósea”, explicó.

Su madre fue la donante. El procedimiento fue haploidéntico, es decir, tuvo un 50% de compatibilidad, y se realizó en el Hospital San Juan de Dios.

“La primera vez todo era como una aventura, no sabía que iba a pasar, ni cómo me iba a sentir. Dentro del dolor era una aventura. Pero claro, recaigo y yo ya sabía a lo que iba”, relató.

En medio de ese proceso, recordó especialmente las palabras de su padre, quien le dijo que podían enfrentar aquella situación las veces que fuera necesario.

“Mi papá me dijo como: ‘Si lo hicimos una vez, lo podemos hacer las veces que sea. Lo podemos hacer dos, lo podemos hacer tres’”, recordó.

Aquella frase la ayudó a cambiar la manera en que veía lo que estaba viviendo.

El pasado 19 de noviembre, Sofía Escalante celebró 11 años de su 'cumplevida', en honor a su trasplante. En la fotografía junto a sus padres. (Sofía Escalante/Cortesía)

Sofía celebra 11 años de su ‘cumplevida’

Este 20 de noviembre, Escalante conmemoró 11 años desde que recibió el trasplante de médula ósea. La fecha tiene un significado especial para ella, pues la celebra como su “cumplevida”, una manera en que las personas trasplantadas conmemoran el aniversario del procedimiento.

“Para mí y para las personas que hemos pasado por una situación así, sabemos que el momento en el cual a uno le hacen el trasplante es como volver a nacer”, explicó.

Once años después, su situación médica es muy diferente. Actualmente, asiste al hospital dos veces al año para sus controles y asegura que no ha vuelto a ser internada desde que salió del trasplante. Incluso, pasó de tomar 25 pastillas al día a ahora ninguna.

Ahora, Sofía se prepara para regresar a Teletón, el evento que formó parte de su historia desde que era niña. Esta vez lo hará desde las redes sociales, con una participación que coincide con su presente profesional y su faceta como creadora de contenido.