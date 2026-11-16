Este domingo 15 de noviembre, la recordada presentadora de A todo dar, Nicole Aldana, vivió momentos de angustia, pues tuvo que someterse a una intervención médica de última hora.

“Un domingo muy diferente. Una cirugía de emergencia que, gracias a Dios, salió bien. Aquí voy confiando en que todo estará bien”, escribió en una publicación de Instagram.

Además, publicó cuatro fotografías donde se le ve en una cama de hospital, con bata y hasta tomando sopa.

De momento, se desconoce qué fue lo que le sucedió.

Aldana es recordada principalmente por haber sido una de las bailarinas y modelos principales del popular programa juvenil costarricense, A todo dar (ATD), de Repretel, a principios de la década de los 2000.