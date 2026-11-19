La actriz colombiana Lorna Cepeda, quien alcanzó la fama internacional por interpretar a Patricia Fernández, la Peliteñida, en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea, narró con detalle cómo se enteró de que padecía cáncer.

En una entrevista reciente con el medio Caracol TV, la intérprete explicó que todo inició cuando se vio un lunar en su espalda al que al inicio no le dio mayor importancia.

“Nunca lo sentí”, recordó y dijo que todo sucedió en el 2016 cuando el sonidista de la producción que estaba grabando en ese momento, al colocarle un micrófono, notó el abultamiento.

La actriz Lorna Cepeda interpretó a Patricia Fernández en la versión original de 'Yo soy Betty, la fea' y años después hizo el mismo personaje en la secuela. (Archivo)

“Me dijo: ‘Oye, algo te está sangrando acá en la espalda’”, ella pensó que la había picado un mosquito.

Meses después, la niñera de sus hijos también vio el lunar. “Me tomó una foto, era una cosa asquerosa. Sangraba y sangraba”, rememoró. Al tiempo pidió una cita con el dermatólogo sin imaginar que aquel lunar marcaría un antes y un después en su vida.

En el centro médico realizaron una biopsia y se enteraron de que padecía cáncer de piel, específicamente un melanoma, explicó el medio Infobae.

Tras el diagnóstico, la intérprete recibió tratamiento oncológico que a la postre la llevó a intervenciones quirúrgicas que le dejaron cerca de 25 cicatrices. Para dicha de la actriz, los exámenes posteriores no encontraron metástasis ni células cancerígenas activas, agregó Infobae.