El paso de Karol G por Costa Rica no solo dejó huella dentro del Estadio Nacional, sino también en los alrededores del recinto de La Sabana, donde decenas de seguidores lograron ver de cerca a la cantante colombiana tras su presentación.

En una grabación compartida en redes sociales por la usuaria Karen Rodríguez Fudge, se observa el instante en que la intérprete de 200 copas decidió asomarse desde el vehículo en el que se desplazaba para saludar con la mano a quienes permanecían apostados detrás de las vallas de seguridad.

El gesto provocó gritos, aplausos y muestras de emoción inmediata entre los asistentes, quienes registraron con sus teléfonos celulares la cercanía de la artista antes de que el vehículo abandonara el sector.

De esta manera, Karol G cierra su paso por Costa Rica tras brindar dos fechas de la gira Viajando por el mundo: Tropicoqueta Tour completamente llenos en el Estadio Nacional.