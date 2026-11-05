¿Qué pasará hoy en el juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo?

En esta fase, las partes presentarán sus argumentos de cierre antes del fallo judicial.
Así lo explicó a La Nación el abogado Rafael Rodríguez, representante legal de los querellantes:
“Hoy venimos a la fase de conclusiones. Es la parte donde tanto el abogado de los querellantes, Mauricio y María José, así como el representante de la acción civil, establecen cuáles son los alegatos para determinar efectivamente qué fue lo que se denunció, qué se demostró y por qué se constituye el delito de difamación en los hechos que se han tenido por demostrados”.
Rodríguez añadió que confía plenamente en la prueba documental, material y testimonial incorporada.
Por su parte, la defensa de Bravo expondrá sus alegatos finales para rebatir la acusación y justificar por qué considera que no corresponde atribuirle responsabilidad legal al influencer. Además, previo a las conclusiones, Bravo podría hacer uso de su testimonio si es que así lo desea.
¿El Tribunal podría dar a conocer su decisión este jueves?
Tras las conclusiones, los jueces podrían deliberar durante una o dos horas.
Existen dos vías para resolver: la primera es dictar el “por tanto” de forma inmediata y fijar la lectura integral de la sentencia para cinco días hábiles después; la segunda opción es emitir la sentencia oral íntegra en la misma jornada.
Con este paso concluiría el debate oral que involucra a las tres figuras del entretenimiento nacional.