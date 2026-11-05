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¿Qué pasará hoy en el juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo?

La audiencia de este jueves tendrá la fase de conclusiones e, incluso, el influencer podría hacer uso de la palabra

Juicio Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate
Rafael Rodríguez (camisa beige) explicó cómo será el proceso. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya

El juicio por presunta difamación que enfrenta el creador de contenido Diego Bravo, tras la querella de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, llegó este jueves 5 de noviembre a una etapa determinante con el inicio de las conclusiones.

En esta fase, las partes presentarán sus argumentos de cierre antes del fallo judicial.

Así lo explicó a La Nación el abogado Rafael Rodríguez, representante legal de los querellantes: