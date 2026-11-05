¿Qué pasará hoy en el juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo?

El juicio por presunta difamación que enfrenta el creador de contenido Diego Bravo, tras la querella de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, llegó este jueves 5 de noviembre a una etapa determinante con el inicio de las conclusiones.

En esta fase, las partes presentarán sus argumentos de cierre antes del fallo judicial.

Así lo explicó a La Nación el abogado Rafael Rodríguez, representante legal de los querellantes:

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