Entre catrinas, flores de cempasúchil, fotografías y altares, muchas familias en el mundo recuerdan con cariño a sus seres queridos fallecidos en la celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana que ha derribado fronteras.
Desde hace muchos años, los mexicanos conmemoran el2 de noviembreesta fiesta que, más allá de ser dolorosa por la muerte, es más bien una celebración de la vida. A los difuntos les ofrecen comida, bebidas, arreglos florales y oraciones como tributo.
En Costa Rica, la práctica también ha ganado algunos adeptos, quienes, inspirados en los mexicanos, montan sus propias ofrendas para recordar a los que ya no están en este mundo.
Pero ¿qué es el Día de Muertos y por qué se celebra el 2 de noviembre? A continuación le contamos.
Se trata del Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración de origen católico dedicada a quienes murieron y, de acuerdo con esta creencia, todavía necesitan de las oraciones de los vivos para alcanzar la salvación.
De acuerdo con la tradición católica, el 2 de noviembre se recuerda a los adultos fallecidos, particularmente a las almas de quienes murieron en Cristo y se encuentran en proceso de purificación en el purgatorio.
Por esta razón, el día también recibe el nombre de Día de los Fieles Difuntos. Para los creyentes, es una oportunidad de ofrecer misas, plegarias y oraciones por quienes ya partieron, con la esperanza de que puedan llegar al cielo.
Ofrendas y altares
En México, esta fecha también se vive a través de las costumbres familiares. Una de las más representativas es preparar la ofrenda de Día de Muertos, un espacio en el que las fotografías de los seres queridos ocupan un lugar especial, acompañadas de veladoras, flores, agua y los alimentos que disfrutaban cuando estaban vivos.
Cada altar tiene una historia diferente. Algunas familias colocan los platillos favoritos de sus difuntos, mientras que otras incorporan objetos personales y elementos que les recuerdan momentos compartidos.
Otra de las tradiciones más arraigadas es acudir al cementerio para limpiar y adornar las tumbas. En estos espacios, los familiares colocan flores, encienden veladoras y, en algunos casos, comparten alimentos y bebidas junto a las sepulturas, como una manera de mantener presente el recuerdo de quienes fallecieron.
¿Cuál es la diferencia entre el 1.° y el 2 de noviembre?
Aunque ambas fechas forman parte de las celebraciones dedicadas a los difuntos, tienen significados distintos dentro del calendario católico.
El 1.° de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a quienes, de acuerdo con la fe católica, ya alcanzaron la gloria del cielo. En la tradición mexicana, esta fecha suele relacionarse especialmente con el recuerdo de los niños fallecidos, conocidos popularmente como angelitos.
En cambio, el 2 de noviembre corresponde al Día de los Fieles Difuntos y está dedicado a recordar a los adultos que murieron. La diferencia está en que esta última celebración contempla las oraciones por las almas que, según la doctrina católica, todavía atraviesan un proceso de purificación.