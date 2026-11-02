¿Qué es el Día de Muertos y por qué se celebra el 2 de noviembre?

Entre catrinas, flores de cempasúchil, fotografías y altares, muchas familias en el mundo recuerdan con cariño a sus seres queridos fallecidos en la celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana que ha derribado fronteras.

Desde hace muchos años, los mexicanos conmemoran el 2 de noviembre esta fiesta que, más allá de ser dolorosa por la muerte, es más bien una celebración de la vida. A los difuntos les ofrecen comida, bebidas, arreglos florales y oraciones como tributo.

En Costa Rica, la práctica también ha ganado algunos adeptos, quienes, inspirados en los mexicanos, montan sus propias ofrendas para recordar a los que ya no están en este mundo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

