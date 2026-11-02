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¿Qué es el Día de Muertos y por qué se celebra el 2 de noviembre?

Este lunes, muchas familias en el mundo, especialmente las mexicanas, recuerdan con cariño a sus seres queridos fallecidos

Los habitantes navegan en pequeñas embarcaciones adornadas con flores coloridas y luces, mientras los pescadores rinden homenaje a sus seres queridos fallecidos, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, en Sisal, Yucatán, México, el 30 de octubre de 2026.
En México, parte de las celebraciones del Día de Muertos incluye paseos por lugares adornados con flores de cempasúchil. HUGO BORGES

El Universal/GDA/México y Jessica Rojas Ch.

Entre catrinas, flores de cempasúchil, fotografías y altares, muchas familias en el mundo recuerdan con cariño a sus seres queridos fallecidos en la celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana que ha derribado fronteras.

Desde hace muchos años, los mexicanos conmemoran el 2 de noviembre esta fiesta que, más allá de ser dolorosa por la muerte, es más bien una celebración de la vida. A los difuntos les ofrecen comida, bebidas, arreglos florales y oraciones como tributo.

En Costa Rica, la práctica también ha ganado algunos adeptos, quienes, inspirados en los mexicanos, montan sus propias ofrendas para recordar a los que ya no están en este mundo.