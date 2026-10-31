Cómo James Bond inspiró el desfile del Día de Muertos que ahora llena las avenidas de Ciudad de México

Ciudad de México. Esqueletos gigantes, carros alegóricos y artistas con tocados de plumas y máscaras: Ciudad de México celebra este sábado su popular desfile del Día de Muertos, que cumple 10 años y se inspiró en una escena de James Bond.

El multitudinario despliegue de músicos y acróbatas, sumados a los vistosos carros, transforma las avenidas del centro de la capital en una suerte de carnaval.

El Día de Muertos es una fiesta tradicional mexicana para honrar y recordar a los difuntos. Mezcla elementos precolombinos con las conmemoraciones religiosas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos el 1 y el 2 de noviembre.

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