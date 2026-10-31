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Cómo James Bond inspiró el desfile del Día de Muertos que ahora llena las avenidas de Ciudad de México

La película ‘Spectre’, del famoso agente inglés 007, cambió para siempre la forma de celebrar el Día de Muertos en la Ciudad de México

Mujeres vestidas de Catrinas participan en el Desfile de Catrinas, previo al Día de Muertos, en la Ciudad de México el 25 de octubre de 2026.
Mujeres vestidas de Catrinas participan en el Desfile de Catrinas, previo al Día de Muertos, en la Ciudad de México el 25 de octubre de 2026. CARL DE SOUZA
AFP

Ciudad de México. Esqueletos gigantes, carros alegóricos y artistas con tocados de plumas y máscaras: Ciudad de México celebra este sábado su popular desfile del Día de Muertos, que cumple 10 años y se inspiró en una escena de James Bond.

El multitudinario despliegue de músicos y acróbatas, sumados a los vistosos carros, transforma las avenidas del centro de la capital en una suerte de carnaval.

El Día de Muertos es una fiesta tradicional mexicana para honrar y recordar a los difuntos. Mezcla elementos precolombinos con las conmemoraciones religiosas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos el 1 y el 2 de noviembre.