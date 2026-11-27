Las productoras ONE CR y Jogo confirman este viernes 27 de noviembre que Shakira ofrecerá un segundo concierto en Costa Rica como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La nueva presentación quedó programada para el sábado 30 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, un día antes de la primera anunciada para el 31 de enero de 2027.

El anuncio se produce luego de que las entradas para la primera fecha se agotaran por completo, desatando una alta demanda entre los seguidores de la cantante colombiana.

A través de sus redes sociales, la empresa organizadora detalló que se trata de la “segunda y definitiva fecha” en el país, advirtiendo al público que no se habilitarán espectáculos adicionales en el calendario nacional.

“¿Shakira dos noches en Costa Rica? Me declaro loca, loca, loca. ¡Nueva y última fecha el 30 de enero!”, publicaron las productoras en sus cuentas oficiales de Instagram.

Cambios en localidades e ingreso de menores

Junto con la apertura del segundo espectáculo, la producción dio a conocer modificaciones importantes en la distribución del recinto y las condiciones de acceso para ambas noches:

Ingreso familiar: Por solicitud del público, se habilitará el ingreso de menores de edad a todas las localidades del estadio, tanto para el 30 como para el 31 de enero.

Por solicitud del público, del estadio, tanto para el 30 como para el 31 de enero. Ajustes en zonas VIP: Las localidades VIP La Loba y Waka Waka reducirán su capacidad debido a ajustes de montaje, con el objetivo de ofrecer una experiencia más exclusiva.

Las localidades y reducirán su capacidad debido a ajustes de montaje, con el objetivo de ofrecer una experiencia más exclusiva. Ampliación de zona: El sector Las de la Intuición ampliará su espacio, sumando más entradas disponibles y mayor cercanía tanto al escenario principal como a la pasarela.

La productora indicó que las entradas se gestionarán mediante la plataforma Publitickets.com.