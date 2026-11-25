El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó la venta de entradas para un nuevo concierto de Shakira en Costa Rica. Así lo anunció la institución en sus redes sociales la tarde de este miércoles 25 de noviembre, luego de que se confirmara que los boletos para la primera presentación se agotaron.

Según informó la página web del ente regulador, la nueva presentación de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2027 se realizará el 30 de enero de 2027, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Nacional.

La otra fecha está pactada para el 31 de enero. Para esa primera presentación, las productoras Jogo, One CR y Fenix Entertainment habían habilitado seis localidades: VIP Waka Waka, VIP La Loba, VIP Las de la Intuición, Platea, Balcón, Sombra y Gradería Sur: con precios entre los ¢34.500 y los ¢124.500.

Por lo que ahora los fanáticos de la colombiana deberán esperar el anuncio oficial de los organizadores sobre precios y fecha de venta de los tiquetes.