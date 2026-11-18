La presentadora Ginnés Rodríguez compartió una reflexión sobre el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez. En su mensaje, reconoció que siente temor ante la posibilidad de que la violencia y el miedo se conviertan en parte de la normalidad del país.

“Por primera vez tengo mucho miedo de tener que acostumbrarme a vivir con miedo. O sea, que esto se convierta en la normalidad”, expresó Rodríguez.

La comunicadora aseguró que la noticia del asesinato la impactó profundamente.

“Nos movió el piso porque no representa un homicidio más, representa una voz menos. Es porque nos pone a pensar que esto le puede pasar a cualquiera que le caiga mal al crimen organizado”, manifestó en referencia al asesinato de Camilo Rodríguez, el pasado lunes 16 de noviembre.

Ginnés Rodríguez pidió detener 'el odio' en redes sociales. (Instagram)

Rodríguez también hizo referencia a María Pía, hija del comunicador, luego de ver un video en el que la niña expresa cuánto extraña a su papá. Según escribió, esa imagen le resultó especialmente dolorosa.

En su reflexión, la periodista también advirtió sobre el riesgo de que este asesinato profundice la polarización en Costa Rica.

“Cuando el miedo toma el control, el discurso de ‘el bien contra el mal’ se vuelve muy atractivo, pero también muy, muy peligroso. Pueden pasar dos cosas: o es el golpe que necesitamos para reaccionar y que finalmente quienes tengan que ponerse de acuerdo para arreglar esta carajada lo hagan, o continúa el mismo juego culpándose y señalándose unos a los otros”, añadió.

La periodista también cuestionó si es posible exigir cambios y defender posiciones sin seguir promoviendo el odio.

“¿Y si peleamos, pero sin seguir fomentando el odio?”, planteó.

Finalmente, Ginnés reconoció la impotencia que siente ante lo que ocurre en el país, pero señaló que cada persona puede contribuir a cambiar el ambiente de confrontación desde sus propias acciones.

“Pero al menos yo creo que hay una cosa que sí podemos hacer: dejar de ser parte del odio. Y eso empieza hasta en las redes sociales”, concluyó.