Niña de 4 años, su hermano de 2 y joven colombiana son algunas víctimas del accidente aéreo en Florida

Una familia con dos niños pequeños, una ingeniera colombiana que trabajaba como niñera, dos amigas y los dos integrantes de la tripulación fueron las nueve víctimas del accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida.

El siniestro ocurrió el domingo 1.º de noviembre, cuando el Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas se estrelló contra una carretera en el sur de Florida.

Entre los pasajeros estaban el empresario Adam Robinson y su esposa, Helen Sharp, quienes viajaban con sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. Los acompañaba Ana María Ramírez Cetina, la ingeniera colombiana que cuidaba a los pequeños.

También iban a bordo Rachael Reed y Charmi Fehr, quienes eran pareja y amigas de la familia. La tripulación estaba integrada por el capitán Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Nathalia Filgueiras, de 20.

Las historias de quienes perdieron la vida permiten conocer a las víctimas más allá del perfil empresarial de Robinson, en quien se concentró buena parte de la atención tras el accidente.

Emma y Charlie viajaban con sus padres

En los mensajes difundidos después del accidente, los familiares recordaron a Emma y Charlie como la “luz de sus vidas” y describieron a Robinson y Sharp como padres entregados a sus hijos, según un comunicado familiar citado por The Washington Post.

Aunque buena parte de la atención pública se concentró en la trayectoria de Robinson como empresario tecnológico, Helen Sharp también tenía una vida profesional y creativa propia: trabajaba en relaciones públicas y se dedicaba a la cerámica, una actividad para la que había abierto un taller.

La familia emprendía un viaje de vacaciones. Los acompañaba Ana María, quien, de acuerdo con el testimonio de su hermana, había construido una relación cercana con los padres y los pequeños durante su trabajo como cuidadora.

Adam Robinson y Helen Sharp junto a sus hijos, Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. Los cuatro integrantes de la familia fallecieron en el accidente del Learjet 60 cuando viajaban de Austin hacia las Bahamas. (Familia Robinson/Tomada de redes sociales)

Ana María, una ingeniera colombiana que buscaba oportunidades

Ana María Ramírez Cetina tenía 24 años y era egresada de Ingeniería Biomédica de la Universidad ECCI. Había llegado a Estados Unidos con su madre casi dos años antes y residía en Glenwood Springs, Colorado.

Según contó su hermana Angie Ramírez Cetina a Caracol Radio, las dificultades para homologar sus estudios y encontrar empleo en su profesión la llevaron a trabajar como niñera.

Su hermana explicó que la joven se sentía feliz con la familia Robinson y tenía un vínculo especialmente fuerte con Emma y Charlie. El cuidado de los niños se había convertido en parte importante de su vida mientras buscaba abrirse camino laboralmente en ese país.

La última conversación entre las hermanas ocurrió la mañana del viaje. Ana María hizo una videollamada desde el aeropuerto, acompañada de los pequeños, y envió una fotografía del avión. Más tarde, cuando Angie le compartió imágenes de su hijo, respondió que las vería al aterrizar.

El día anterior había comprado regalos para sus familiares en Colombia y preparado tanto su equipaje como el de los niños. Para sus allegados, esos preparativos y aquella llamada quedaron como los últimos recuerdos antes de recibir la noticia del accidente.

Ana María Ramírez Cetina, ingeniera biomédica colombiana de 24 años, trabajaba como niñera de Emma y Charlie y acompañaba a la familia en el viaje. (Ana María Ramírez Cetina/Tomada de redes sociales)

Rachael Reed y Charmi Fehr, los amigos de la familia que compartían el viaje

Rachael Reed y Charmi Fehr también formaban parte del grupo de pasajeros. Eran pareja y mantenían una amistad con la familia Robinson. En un comunicado, sus seres queridos las recordaron por su alegría, su espíritu aventurero y la intensidad con la que querían a las personas cercanas.

Su presencia en el vuelo amplió el duelo a otro círculo de familiares y amigos, que se sumó al de los Robinson y al de la joven colombiana.

Rachael Reed era amiga de la familia Robinson y viajaba con su pareja, Charmi Fehr. Sus seres queridos destacaron su alegría y espíritu aventurero. (Captura de pantalla /Tomada de redes sociales)

Nathalia Filgueiras, la copiloto de 20 años

Entre las víctimas de la tripulación fue identificada Nathalia Filgueiras. Su madre confirmó a CNN que tenía 20 años y trabajaba para Upper Jets, una empresa de vuelos chárter privados con sede en Fort Lauderdale.

De acuerdo con la información de The New York Times recogida por El Tiempo, había obtenido su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo.

Antes del impacto participó en las comunicaciones con los controladores aéreos, durante las cuales se reportaron condiciones meteorológicas adversas y posteriormente se declaró una emergencia.

Nathalia Filgueiras, de 20 años, era la copiloto del Learjet 60. Había obtenido su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. (Nathalia Filgueiras/Tomada de redes sociales)

Jeff Gregory, el piloto

El capitán del Learjet 60 fue identificado como Jeff Gregory, de 55 años, según informó el Miami Herald.

Los medios describen a Jeff Gregory como un piloto de amplia trayectoria, con experiencia en vuelos privados y certificaciones para pilotar distintos modelos de Learjet y ejercer como instructor.

Jeff Gregory, de 55 años, era el capitán de la aeronave. Tenía experiencia en aviación privada y certificaciones para operar distintos modelos de Learjet y formar a otros pilotos. (Jeff Gregory/Tomada de redes sociales)

La investigación busca establecer qué ocurrió

El Learjet 60 cubría la ruta entre Austin y las Bahamas cuando cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach. El impacto contra una carretera provocó una explosión y dejó restos de la aeronave cerca de viviendas y establecimientos comerciales.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, con apoyo de la Administración Federal de Aviación, investiga las causas del siniestro.

Las condiciones meteorológicas forman parte de los factores bajo análisis, pero la información disponible no permite establecer qué provocó la caída.