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Planeta insólito

Niña de 4 años, su hermano de 2 y joven colombiana son algunas víctimas del accidente aéreo en Florida

El incidente se registró el domingo 1.º de noviembre, cuando un Learjet 60 se estrelló contra una carretera

Florida Jet accidente
Nueve personas murieron tras la caída de un Learjet 60 en Palm Beach, Florida, cuando cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Tomada de redes sociales
Fátima Jiménez

Una familia con dos niños pequeños, una ingeniera colombiana que trabajaba como niñera, dos amigas y los dos integrantes de la tripulación fueron las nueve víctimas del accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida.

El siniestro ocurrió el domingo 1.º de noviembre, cuando el Learjet 60 que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas se estrelló contra una carretera en el sur de Florida.

Entre los pasajeros estaban el empresario Adam Robinson y su esposa, Helen Sharp, quienes viajaban con sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. Los acompañaba Ana María Ramírez Cetina, la ingeniera colombiana que cuidaba a los pequeños.