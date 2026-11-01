Accidente de pequeño avión cerca de la casa de Trump en Florida deja nueve muertos

Washington, Estados Unidos. Nueve personas murieron este domingo cuando el pequeño avión en el que viajaban se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.

Videos no verificados publicados en redes sociales muestran una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una concurrida carretera.

“El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

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