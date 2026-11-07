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Planeta insólito

Maestra aparece deambulando en las calles tras permanecer desaparecida por dos años en Colombia

Tras más de 24 meses de búsqueda, la educadora fue ubicada en la capital del país

Maestra
Arleth Carolina Álvarez Castillo, docente de Barranquilla, fue localizada con vida en Bogotá tras permanecer desaparecida desde octubre de 2024. El Tiempo

Fátima Jiménez y El Tiempo Colombia