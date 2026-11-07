Maestra aparece deambulando en las calles tras permanecer desaparecida por dos años en Colombia

La incertidumbre que embargó a una familia colombiana durante más de dos años concluyó en forma reciente. Arleth Carolina Álvarez Castillo, una docente de Barranquilla de quien no se tenía rastro desde finales del 2024, fue localizada con vida deambulando por vías públicas de Bogotá.

La noticia fue ratificada por su madre, Leida, quien en medio de la sorpresa y la emoción expresó a Impacto News: “Apareció, estoy con ella”.

La educadora, quien ostenta un título de maestría en Educación y ejercía labores pedagógicas en la Institución Educativa Cobateco del municipio de Sabanagrande, había sido vista por última vez el 22 de octubre del 2024, cuando salió de su domicilio en la urbanización Golondrina, dentro del sector de Alameda del Río, al norte de Barranquilla.

Pese al alivio que representa saberla con vida, el entorno familiar mantiene reserva sobre las condiciones específicas de salud en las que fue hallada, así como respecto a los acontecimientos que rodearon su prolongada ausencia.

Por ahora, el foco primordial de sus allegados está puesto en brindarle asistencia médica, contención emocional y coordinar los procedimientos administrativos requeridos para su regreso a casa.

La familia de Arleth Carolina concentra sus esfuerzos en brindarle atención médica y apoyo emocional, mientras adelanta los trámites para su regreso a casa. (El Tiempo/Tomada de redes )

El caso cobró notoriedad y conmovió a la opinión pública por la constancia de Leida, quien recorrió diversos puntos del Caribe colombiano visibilizando la desaparición.

Uno de los momentos de mayor impacto mediático tuvo lugar durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio en 2026; en medio del júbilo festivo, la mujer recorría las comparsas exhibiendo una pancarta con el rostro de su hija.

En aquella ocasión, Leida relató ante los asistentes: “Ella es magíster en Educación. Al momento de su desaparición trabajaba como docente de un colegio en Sabanagrande, el Cobateco. No he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que está bien”.

El desplazamiento de la madre hacia Bogotá para materializar la reunión familiar contó con el respaldo de la administración municipal de Malambo, entidad que asumió el costo del traslado aéreo. Frente a esta ayuda, Leida manifestó: “La alcaldesa me regaló los pasajes de avión para venir a Bogotá”.

Actualmente, las partes avanzan en las diligencias correspondientes para concretar el restablecimiento integral de la docente y facilitar el retorno a su hogar tras una búsqueda que desafió el paso del tiempo.