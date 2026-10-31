Hombre de 31 años muere arrastrado por el mar tras intentar salvar a una gaviota

William Stone Romberg murió ahogado en Phillips Inlet, Florida, cuando intentaba liberar a una gaviota que había quedado enganchada en su línea de pesca.

Una jornada de pesca entre amigos concluyó en un desenlace fatal en el litoral noroeste del estado de Florida.

William Stone Romberg murió ahogado en Phillips Inlet, a la altura de los condominios Pinnacle Port, cuando intentaba liberar a una gaviota que había quedado enganchada accidentalmente en su línea de pesca.

Romberg trabajaba como gerente de servicios de playa del complejo La Dolce Vita.

El hecho se desencadenó cuando el sedal del hombre atrapó al ave marina. Al percatarse de la situación, William se adentró en el agua nadando para intentar desengancharla.

Según detalló Heidi Fortner, impulsora de una colecta solidaria en GoFundMe para respaldar a la familia, las maniobras de auxilio se complicaron rápidamente: una de las manos de Romberg quedó aprisionada entre el anzuelo y el cuerpo del animal, lo que neutralizó su capacidad de nado justo en el instante en que una fuerte corriente marina comenzó a arrastrarlo mar adentro, impidiéndole alcanzar la orilla.

Tras confirmarse el deceso, la empresa donde trabajaba emitió un pronunciamiento institucional qur fue recogido por el periódico estadounidense The New York Times.

“Stone perdió trágicamente la vida mientras pescaba en la playa e intentaba ayudar a un pájaro que había quedado atrapado en su sedal. Su bondad dejó una huella imborrable en todos los que lo conocieron, y lo echaremos mucho de menos”, escribió La Dolce Vita.

William Romberg trabajaba como gerente de servicios de playa del complejo La Dolce Vita y vivía en Carillon Beach junto a su esposa, Taylor, y sus dos hijas pequeñas, de 1 y 3 años. (Tomada de redes sociales/William Romberg)

Originario de Atlanta, Georgia, Romberg residía en la localidad costera de Carillon Beach junto a su esposa, Taylor, y sus dos hijas pequeñas, de 1 y 3 años.

El suceso ocurrió apenas dos semanas después de haber festejado el primer año de vida de su hija menor.

El impacto del suceso generó conmoción inmediata entre los residentes locales y el sector turístico de la zona, donde la víctima gozaba de un amplio reconocimiento profesional.

La asociación de propietarios de la zona manifestó su pesar a través de una publicación en Facebook.

“Nuestra familia de Carillon Beach lamenta profundamente la desgarradora pérdida de Stone Romberg, un miembro muy querido de nuestra comunidad cuyo fallecimiento ha afectado a muchos de nuestros propietarios, personal y equipo de servicios de playa”, escribieron.

Actualmente, se lleva a cabo una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos funerarios de William Stone Romberg y brindar apoyo económico a su familia.