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Planeta insólito

Hombre de 31 años muere arrastrado por el mar tras intentar salvar a una gaviota

Tras su fallecimiento, se puso en marcha una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a su esposa y dos hijas

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William Stone Romberg murió ahogado en Phillips Inlet, Florida, cuando intentaba liberar a una gaviota que había quedado enganchada en su línea de pesca. Tomada de redes sociales
Fátima Jiménez
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William Stone Romberg murió ahogado en Phillips Inlet, Florida, cuando intentaba liberar a una gaviota que había quedado enganchada en su línea de pesca. (Tomada de redes sociales/William Stone Romberg)

Una jornada de pesca entre amigos concluyó en un desenlace fatal en el litoral noroeste del estado de Florida.

William Stone Romberg murió ahogado en Phillips Inlet, a la altura de los condominios Pinnacle Port, cuando intentaba liberar a una gaviota que había quedado enganchada accidentalmente en su línea de pesca.