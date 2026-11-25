Una pizzería ubicada en la zona sur de Costa Rica ingresó al grupo de las mejores 100 pizzas artesanales del mundo.

Se trata del restaurante Seba’s, en Uvita, que alcanzó el puesto 89 en el ranking 50 top Pizza World 2026, divulgado en Nápoles.

Además de su posición en el ranking, Seba’s recibió el reconocimiento Green Oven 2026. Es el único galardón de este tipo en la región.

El premio distingue a pizzerías con prácticas ambientales sostenibles.

El proyecto, liderado por Sebastián Gallucci, combina ingredientes locales, técnicas tradicionales y una propuesta gastronómica amplia. El menú incluye entradas, pastas, ensaladas y distintas variantes de pizza.

La experiencia del lugar se integra con su entorno. La propuesta se desarrolla en un espacio rodeado de naturaleza, donde el concepto de cocina se vincula con el paisaje.

En abril ingresó al grupo de las 15 mejores de América Latina en 2026, lo que le dio el pase a este nuevo ranking, donde quedó en el puesto 17 en la región.

Una pizzería en Uvita alcanzó el puesto 15 en el ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 en abril. (Canva stock; Anhelina Vasylyk de Pexels)

Un ranking con impacto global

El primer lugar de la clasificación mundial fue para Napoli on the Road, del pizzaiolo Michele Pascarella, ubicada en Londres, Inglaterra. En segundo puesto quedó Una Pizza Napoletana, de Nueva York, mientras que Confine, de Milán, ocupó la tercera posición.

En el caso de Latinoamérica, la pizzería mejor ubicada fue Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, Brasil, que alcanzó el sexto puesto mundial. Este resultado la convirtió en uno de los establecimientos más destacados de la región dentro de la clasificación.

Chile también sobresalió con Allería, de Providencia, que ocupó la posición 11. Colombia apareció en el puesto 17 con Pizzardi Artigianale, de Bogotá, mientras que Argentina figuró en el lugar 24 con Ti Amo, de Adrogué. El Salvador, por su parte, consiguió presencia con La Clásica, de San Salvador, en la posición 25.