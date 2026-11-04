Pintura en aerosol que cubre monumentos en Plaza de la Democracia podría dejar daños permanentes, afirma Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) denunció “nuevos y graves daños” en el complejo escultórico de José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, tras las manifestaciones del lunes 2 de noviembre. Según la institución, las afectaciones alcanzaron directamente las figuras de la obra La abolición del Ejército, de la artista Marisel Jiménez, y podrían dejar consecuencias permanentes.
De acuerdo con el comunicado divulgado este martes 3 de noviembre por el MCJ, el Museo Nacional de Costa Rica activó los protocolos de atención y presentó una nueva denuncia penal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José.
La institución identificó grafitis, manchas y rayones sobre las superficies metálicas de las esculturas. A diferencia de las afectaciones anteriores, que se concentraron principalmente en las bases del monumento, los nuevos daños comprometen directamente las figuras y aumentan la complejidad de su restauración, según la cartera.
Pintura podría dejar residuos permanentes
Según el MCJ, la valoración técnica preliminar del Museo Nacional advierte que la pintura en aerosol alcanzó distintas figuras del conjunto, incluidas áreas de especial relevancia estética y material.
Una de las principales dificultades es que la pintura fue aplicada sobre superficies metálicas que conservan la pátina del envejecimiento natural de la obra.
Según el MCJ, las primeras pruebas del personal especializado determinaron que no es posible garantizar la eliminación completa de la pintura. Aun con procedimientos técnicamente adecuados, podrían quedar residuos en los poros e irregularidades de las esculturas, con posibles consecuencias permanentes para su conservación.
La recuperación podría requerir varias semanas de intervención especializada, además de materiales específicos, equipos de acceso y medidas de seguridad. El costo se determinará cuando concluya la valoración técnica y económica.
Manifestación por el financiamiento educativo
La manifestación, denominada Plantón por la Educación, se realizó el lunes 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia y fue convocada por federaciones estudiantiles, la Mesa Nacional de Diálogo Social y el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
La actividad contemplaba una vigilia nocturna y tenía como objetivo rechazar el recorte de ¢8.048 millones a las universidades públicas y defender el presupuesto educativo.
La protesta se desarrolló en el contexto de la discusión del presupuesto nacional para 2027. Durante la concentración, un grupo de manifestantes bloqueó parcialmente la avenida Segunda, lo que motivó la presencia de oficiales de la Fuerza Pública.