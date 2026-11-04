Pintura en aerosol que cubre monumentos en Plaza de la Democracia podría dejar daños permanentes, afirma Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) denunció “nuevos y graves daños” en el complejo escultórico de José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, tras las manifestaciones del lunes 2 de noviembre. Según la institución, las afectaciones alcanzaron directamente las figuras de la obra La abolición del Ejército, de la artista Marisel Jiménez, y podrían dejar consecuencias permanentes.

De acuerdo con el comunicado divulgado este martes 3 de noviembre por el MCJ, el Museo Nacional de Costa Rica activó los protocolos de atención y presentó una nueva denuncia penal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José.

La institución identificó grafitis, manchas y rayones sobre las superficies metálicas de las esculturas. A diferencia de las afectaciones anteriores, que se concentraron principalmente en las bases del monumento, los nuevos daños comprometen directamente las figuras y aumentan la complejidad de su restauración, según la cartera.

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