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Pintura en aerosol que cubre monumentos en Plaza de la Democracia podría dejar daños permanentes, afirma Ministerio de Cultura

Según el MCJ, las primeras pruebas de limpieza no permiten garantizar la eliminación completa de la pintura aplicada sobre las esculturas

Protestas / Manifestación
El complejo escultórico de José Figueres Ferrer, en la Plaza de la Democracia, sufrió nuevos daños tras las manifestaciones del 2 de noviembre, según el Ministerio de Cultura y Juventud. MCJ
Fátima Jiménez

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) denunció “nuevos y graves daños” en el complejo escultórico de José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia, tras las manifestaciones del lunes 2 de noviembre. Según la institución, las afectaciones alcanzaron directamente las figuras de la obra La abolición del Ejército, de la artista Marisel Jiménez, y podrían dejar consecuencias permanentes.

De acuerdo con el comunicado divulgado este martes 3 de noviembre por el MCJ, el Museo Nacional de Costa Rica activó los protocolos de atención y presentó una nueva denuncia penal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José.

La institución identificó grafitis, manchas y rayones sobre las superficies metálicas de las esculturas. A diferencia de las afectaciones anteriores, que se concentraron principalmente en las bases del monumento, los nuevos daños comprometen directamente las figuras y aumentan la complejidad de su restauración, según la cartera.