Las periodistas Stefanía Colombari y Mariela Montero vistieron de negro durante la edición estelar de Telenoticias de este lunes 16 de noviembre como muestra de luto tras el asesinato del comunicador costarricense Camilo Rodríguez, a manos de supuestos sicarios.

“A pesar de las amenazas de muerte que el periodista recibió, Camilo rechazó incorporarse al programa de protección de víctimas”, aseguró Montero en la información que compartieron en el noticiero.

Durante la transmisión en vivo, fueron acompañadas por Gloriana Cassasola, quien explicó que este programa es parte de una oficina del Ministerio Público, que busca garantizar la seguridad de las personas que atraviesan un proceso legal.

El gesto simbólico de ambas presentadoras se suma a las múltiples manifestaciones de pesar, indignación y solidaridad que han surgido dentro del gremio periodístico nacional luego de conocerse el homicidio del periodista.