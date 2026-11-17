El periodista costarricense Daniel Céspedes compartió una profunda reflexión en sus plataformas digitales tras el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez, advirtiendo sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana y la urgencia de acuerdos políticos para frenar la crisis de violencia que atraviesa el país.

“Costa Rica duele mucho. Duele mucho cómo por tal nivel de violencia hemos normalizado las víctimas, las familias, los asesinatos como el de hoy (ayer), como el de Camilo Rodríguez”, expresó el comunicador al inicio de su mensaje.

En su análisis, Céspedes afirmó que el país se encuentra al borde de una situación irreversible si las fuerzas políticas no anteponen el bienestar colectivo por encima de las disputas partidarias.

“Yo no sé desde hace cuánto inició el proceso para que Costa Rica esté hoy en el precipicio en el que esté. Lo que sí sé es que si hoy este país no agarra las diferencias y las tira a la basura, si oposición y gobierno no empiezan a hacer pactos, vamos a un lugar de no retorno, y estamos muy cerca de un lugar de no retorno. Ejemplos en la región hay muchos”, advirtió.

Asimismo, lamentó el desgaste de las bases sociales que caracterizaron a Costa Rica durante décadas: “Nos diferenciamos durante muchísimos años de tener una estabilidad democrática, política y un pacto social muy fuerte. Pero estamos destruyéndolo todo”.

Por otra parte, el periodista subrayó que el momento actual demanda acciones inmediatas por parte de las autoridades y representantes políticos, más allá de señalar responsables.

“Insisto, yo no sé quién sea el culpable. Es más, creo que no es hora de encontrar culpables. Creo que es hora de que quienes sí toman las decisiones, de que quienes están ahí, y con nuestros impuestos su trabajo es encontrar soluciones, las empiecen a encontrar para ayer, sea del partido que sea. Porque ya Costa Rica no aguanta más”, concluyó.