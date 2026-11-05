Daniel Céspedes vuelve a la televisión nacional: el periodista trabajará en este canal

El periodista Daniel Céspedes, quien durante varios años fue rostro de Teletica, tiene un nuevo trabajo en la televisión nacional, pero ahora en un canal diferente.

En setiembre, el comunicador fue uno de los empleados de Canal 7 cesados y, aunque poco tiempo después anunció que encontró empleo en la plataforma digital Visible, ahora vuelve a la pantalla chica gracias a que se suma a un programa de Multimedios.

De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, Céspedes se integra al elenco del espacio El mundialito, que se transmite de lunes a jueves a las 6 p. m. en YouTube, pero también por la señal de Canal 8 a las 10:30 p. m.

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