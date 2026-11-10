Periodista Dagoberto Alfaro fue el apoyo de una joven en medio de un accidente: esto pasó

Dagoberto Alfaro, reconocido periodista de Teletica, vivió una experiencia conmovedora al auxiliar a una joven accidentada en motocicleta. (Dagoberto Alfaro/Facebook)

El conocido periodista Dagoberto Alfaro, de Teletica, vivió uno de los momentos que más lo han marcado en su carrera profesional cuando se dirigía a lo que parecía una cobertura habitual, pero terminó siendo una experiencia memorable.

“Hoy me tocó ser periodista y acompañante de una joven que sufrió un accidente junto a su novio en una motocicleta”, escribió el comunicador en su Facebook junto a una imagen donde se muestra a Alfaro junto a la joven y un bombero.

Él explicó lo que sucedió.

“Ella, acostada sobre la calle, tomaba mi mano para sentirse más segura mientras esperábamos la llegada de auxilio médico. Su novio, a 10 metros, luchaba por su vida”, añadió en la publicación.

El periodista, quien durante años ha trabajado en la cobertura de sucesos y notas de actualidad nacional en Telenoticias, describió el momento que vivió: “Una experiencia que me marca”.

Alfaro recibió diversos mensajes de admiración ante lo sucedido.

“Hoy día es lo que necesitamos, personas con más empatía y solidaridad. Hoy, antes de ser periodista, fuiste humano, un ángel para una persona desconocida”, “Dios le permitió tener esa gran experiencia como un excelente periodista y a la vez le dio un gran apoyo a la joven” y “Gracias a Dios hay personas como usted que tienen mucho amor por el prójimo y la acompañó”, fueron parte de los comentarios que recibió.