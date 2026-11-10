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Periodista Dagoberto Alfaro fue el apoyo de una joven en medio de un accidente: esto pasó

El comunicador dio a conocer lo que sucedió en sus redes sociales. ‘Una experiencia que me marca’, dijo

El periodista de Canal 7, Dagoberto Alfaro, desde hace casi un mes arrancó un programa en la red social Facebook llamado “Hablemos de chances”.
El periodista de Canal 7, Dagoberto Alfaro, tomó mano a joven mientras esperaba a los médicos. Cortesía
Fiorella Montoya