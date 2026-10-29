Película de cineasta costarricense se estrenará en el canal Cine Latino

La película Plan B, del cineasta costarricense Frayser Navarrette, llegará a una nueva audiencia internacional este domingo 1.º de noviembre, cuando se estrene por Cine Latino. La coproducción entre Costa Rica y México combina romance, humor y sátira política, con un elenco integrado por figuras de ambos países.
Entre sus protagonistas destacan Eduardo Lalo España, reconocido por su personaje de Germán en la serie Vecinos; Pablo Valentín, conocido por producciones como Por ella soy Eva, y la actriz y productora mexicana Karla Barahona.
Para Navarrette, quien escribió y dirigió el largometraje, además de participar como actor y productor ejecutivo, este estreno representa una oportunidad para acercar su trabajo a nuevos públicos.
“Me llena de ilusión y orgullo ver que Plan B llega a Cine Latino. Como cineasta costarricense, haber tenido la oportunidad de escribir, dirigir y producir una película mexicana, junto a actores de la trayectoria de Lalo España, Pablo Valentín y Karla Barahona, es una satisfacción enorme”, expresó el director.
Un reencuentro en plena campaña electoral
La historia sigue a Ana Villalobos, una candidata que atraviesa una complicada campaña electoral y que, después de 25 años, vuelve a encontrarse con Dani Salgado, un comediante con quien compartió una historia de amor.
Obligados a trabajar juntos, ambos deberán lidiar con los conflictos del pasado mientras intentan rescatar una campaña que parece destinada al fracaso.
Aunque la política sirve como escenario para los enredos de sus personajes, Navarrette explicó que el centro de la película está en sus relaciones personales.
“Plan B es una comedia romántica con un toque de sátira política, pero en el fondo habla del amor, los reencuentros y las segundas oportunidades”, afirmó.
El reparto también incluye a los costarricenses Manfred Schlager, Olga Cors y Fabiola del Pilar, así como al propio Navarrette, quien interpreta a Martín. A ellos se suman Olinka Velázquez y Joaquín Calatayud.
La producción se realizó mediante una alianza entre END Films, compañía costarricense fundada por el director, y Kaba Films, de México, con Navarrette y Barahona al frente de la producción.
Estreno para celebrar diez años de carrera
La llegada de Plan B a Cine Latino coincide con una fecha especial para el realizador cartaginés: su décimo aniversario de carrera.
“Poder celebrarlo estrenando una película internacional es algo muy hermoso. Vivir del cine y lograr construir poco a poco una carrera en esta industria no es sencillo”, manifestó.
El cineasta agregó que ver cómo los proyectos desarrollados desde END Films encuentran nuevos públicos le genera felicidad y lo motiva a continuar contando historias. Entre sus trabajos figuran En algún sitio, The Broken Mind y La leyenda de un triunfo, esta última inspirada en la vida de la boxeadora costarricense Hanna Gabriels.
La transmisión de Plan B está anunciada para el domingo 1.º de noviembre a las 11 p. m., hora del este de Estados Unidos, y a las 8 p. m., hora del Pacífico.
“Invito al público a acompañarnos este 1.º de noviembre por Cine Latino. Espero que se diviertan, se identifiquen con los personajes y disfruten de una historia que hicimos con muchísimo cariño”, concluyó Navarrette.
En Costa Rica, la señal de Cinelatino forma parte de la oferta de televisión por suscripción de operadores como Telecable y Tigo. Su disponibilidad y número de canal varían según el paquete contratado y el tipo de servicio, por lo que conviene consultar la guía de programación del proveedor.