Película de cineasta costarricense se estrenará en el canal Cine Latino

La película Plan B, del cineasta costarricense Frayser Navarrette, llegará a una nueva audiencia internacional este domingo 1.º de noviembre, cuando se estrene por Cine Latino. La coproducción entre Costa Rica y México combina romance, humor y sátira política, con un elenco integrado por figuras de ambos países.

Entre sus protagonistas destacan Eduardo Lalo España, reconocido por su personaje de Germán en la serie Vecinos; Pablo Valentín, conocido por producciones como Por ella soy Eva, y la actriz y productora mexicana Karla Barahona.

Para Navarrette, quien escribió y dirigió el largometraje, además de participar como actor y productor ejecutivo, este estreno representa una oportunidad para acercar su trabajo a nuevos públicos.

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