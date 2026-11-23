El conocido cantante argentino Paulo Londra se presentará nuevamente en concierto en Costa Rica el próximo 29 de abril del 2027 como parte de su gira internacional.

La noticia la dio a conocer la productora Jogo quien posteó una imagen con la información y escribió: “¡Tenemos una cita con Paulo Londra! Uno de los artistas favoritos del público costarricense“.

El recinto elegido para su concierto será nuevamente el Parque Viva.

Esta será la cuarta vez que el argentino ofrezca un concierto en Costa Rica; la primera ocasión que se presentó en suelo tico fue en el 2019 y en el 2025 tuvo dos espectáculos, en Picnic y luego su propio concierto en el mismo lugar que lo recibirá el próximo año.

Londra volverá a entonar canciones como Adán y Eva, Cuando te besé y, por supuesto, su sesión junto a Bizarrap.

Según anunció la productora, las entradas estarán disponibles muy pronto en eticket.cr.