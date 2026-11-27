El humorista Mauricio Artavia, popularmente conocido como Papi Pazz, recibió un inesperado respaldo en su campaña para mantenerse en competencia de cara a la gala de eliminación de Mira quién baila.

El chef y empresario gastronómico Sebastián Jara anunció que otorgará un 10% de descuento en todos sus restaurantes a las personas que comprueben haber votado por él.

La iniciativa se dio a conocer mediante un video publicado en redes sociales en el que Jara invitó a sus clientes y seguidores a respaldar al participante en la recta decisiva del formato.

“¡Manda huevo! 10% de descuento, gente. Voten por Papi Pazz”, expresó el chef en la grabación.

El chef Sebastián Jara anunció un 10% de descuento en todos sus restaurantes para quienes muestren evidencia de haber votado.

Ante la propuesta, Monge agradeció el gesto y pidió a sus seguidores mostrar el comprobante de sus siete votos diarios para hacer válida la promoción en cualquiera de los locales del empresario.

“Muchas gracias, de verdad, mi chef. De verdad, papi, va a ver... nos van a ver bailando porque ella es especial, ella es muy buena. Aquí todos los bailarines son muy profesionales”, comentó el humorista en referencia al trabajo de la bailarina Tatiana Sánchez.