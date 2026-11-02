Lesión de Papi Pazz afectará sus próximas rutinas en ‘Mira quién baila’: esto pasará

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz, atraviesa un momento complejo en la pista de Mira quién baila tras sufrir una lesión en el hombro que obligó a modificar sus próximas coreografías.
El participante presentó un estiramiento muscular en la articulación del hombro, situación clínica que requirió infiltración médica para amortiguar el dolor y le impidió desempeñarse al 100% durante los ensayos previos y la puesta en escena de la pasada gala del concurso.
De acuerdo con el comediante, las molestias corporales limitaron su capacidad de respuesta motora a la hora de levantar a su pareja en los instantes más exigentes de la coreografía.
Ante este escenario, Herrera detalló que el equipo debió modificar los movimientos aéreos para resguardar su salud, procurando al mismo tiempo no restarle nivel técnico al montaje.
La restricción física implica, a su vez, una exigencia rítmica adicional de cara a las próximas galas. Según valoró el juez español Isaac Rovira, la ausencia de acrobacias obliga a las parejas a cubrir esos segundos con baile continuo.
“Para nosotros, una cargada forma parte de la coreografía, del show y de la decoración, pero no es el grueso ni lo más importante. Lo que vas a tener es que bailar mucho más. Al final, en una alzada gastas tranquilamente seis, siete u ocho segundos que los vas a tener que rellenar bailando”, explicó el especialista en danza en una nota que publicó Teletica.