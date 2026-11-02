Lesión de Papi Pazz afectará sus próximas rutinas en ‘Mira quién baila’: esto pasará

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz, atraviesa un momento complejo en la pista de Mira quién baila tras sufrir una lesión en el hombro que obligó a modificar sus próximas coreografías.

El participante presentó un estiramiento muscular en la articulación del hombro, situación clínica que requirió infiltración médica para amortiguar el dolor y le impidió desempeñarse al 100% durante los ensayos previos y la puesta en escena de la pasada gala del concurso.

De acuerdo con el comediante, las molestias corporales limitaron su capacidad de respuesta motora a la hora de levantar a su pareja en los instantes más exigentes de la coreografía.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

