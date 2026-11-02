AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Lesión de Papi Pazz afectará sus próximas rutinas en ‘Mira quién baila’: esto pasará

El comediante presentó una afectación en el hombro que requirió atención médica por parte de los especialistas del programa

20/09/2026. Tercera temporada de Mira quién baila. Primera Gala. Teletica, Sabana. Fotografía: Lilly Arce. Ariana y Papipazz — Merengue — Soy un hombre divertido
Sin alzadas en la pista de 'Mira quién baila', así deberá participar Papi Pazz en la próxima gala del programa. Lilly Arce
Valeria Yuliana Arce Orozco

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz, atraviesa un momento complejo en la pista de Mira quién baila tras sufrir una lesión en el hombro que obligó a modificar sus próximas coreografías.

El participante presentó un estiramiento muscular en la articulación del hombro, situación clínica que requirió infiltración médica para amortiguar el dolor y le impidió desempeñarse al 100% durante los ensayos previos y la puesta en escena de la pasada gala del concurso.

De acuerdo con el comediante, las molestias corporales limitaron su capacidad de respuesta motora a la hora de levantar a su pareja en los instantes más exigentes de la coreografía.