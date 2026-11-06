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Padre de Meghan Markle fue detenido en Florida por presunta posesión de material de abuso infantil

Thomas Markle fue detenido este viernes tras una investigación federal

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue detenido este viernes en Florida. Foto: eonline.com
El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, fue detenido este viernes en Florida. Foto: eonline.com

Fiorella Montoya y AFP