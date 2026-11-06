Padre de Meghan Markle fue detenido en Florida por presunta posesión de material de abuso infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle (esposa del príncipe Enrique), fue arrestado este viernes 6 de noviembre en Florida, acusado de posesión de material de abuso infantil, según informaron autoridades estadounidenses.

Markle, de 82 años, fue detenido en una residencia para personas mayores de Florida, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Se prevé que comparezca este mismo viernes ante una corte en Tampa, Florida.

El sospechoso está acusado de “poseer material de abuso sexual infantil”, material hallado en dos bodegas del área de Los Ángeles que alquiló durante casi dos décadas, según la misma fuente.

La Fiscalía Federal del Distrito Central de California precisó que los agentes federales encontraron imágenes, negativos y libros que contenían dicho material.

De ser hallado culpable, Markle podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años en una prisión federal, indicó la Fiscalía.

Autoridades de Filipinas y México también han investigado dispositivos y bodegas en medio de pesquisas por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Tras los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al Daily Mail y las tildó de “un montón de mentiras”.

Su hija Meghan, de quien está distanciado, indicó que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la Policía británica que contenía “acusaciones preocupantes” contra su padre y que su alejamiento estuvo motivado por la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.