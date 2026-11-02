Pablo Guzmán se reincorpora a ‘120 Minutos’ y dedica emotivas palabras tras la pérdida de su padre

El periodista deportivo Pablo Guzmán regresó la mañana de este lunes 2 de noviembre a la conducción del programa 120 Minutos, transmitido por radio Monumental y Canal 11, tras ausentarse unos días debido al fallecimiento de su padre.

Al inicio de la emisión habitual, el comunicador tomó unos minutos frente a los micrófonos y las cámaras para compartir una sentida reflexión y extender su agradecimiento a los oyentes, televidentes, allegados y colegas de diversos medios de comunicación que le manifestaron su solidaridad en estos momentos difíciles.

“Quería sacar nada más un minuto para agradecerle a tanta gente que durante estos días nos ha mostrado sus gestos de cariño, de apoyo en la situación que vivimos la semana anterior con la muerte de mi papá. Gracias a tanta gente que conozco y que no conozco que nos escribió, que estuvo con nosotros y muchos oyentes de 120 Minutos que durante estos días han enviado su mensaje de solidaridad”, expresó Guzmán.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

