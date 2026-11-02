Pablo Guzmán se reincorpora a ‘120 Minutos’ y dedica emotivas palabras tras la pérdida de su padre

El periodista deportivo Pablo Guzmán regresó la mañana de este lunes 2 de noviembre a la conducción del programa 120 Minutos, transmitido por radio Monumental y Canal 11, tras ausentarse unos días debido al fallecimiento de su padre.
Al inicio de la emisión habitual, el comunicador tomó unos minutos frente a los micrófonos y las cámaras para compartir una sentida reflexión y extender su agradecimiento a los oyentes, televidentes, allegados y colegas de diversos medios de comunicación que le manifestaron su solidaridad en estos momentos difíciles.
“Quería sacar nada más un minuto para agradecerle a tanta gente que durante estos días nos ha mostrado sus gestos de cariño, de apoyo en la situación que vivimos la semana anterior con la muerte de mi papá. Gracias a tanta gente que conozco y que no conozco que nos escribió, que estuvo con nosotros y muchos oyentes de 120 Minutos que durante estos días han enviado su mensaje de solidaridad”, expresó Guzmán.
“No es una situación sencilla; aunque a mi papá le habían detectado hace casi tres años una enfermedad neurodegenerativa, uno nunca está listo en su totalidad para conocer ya el momento de que va a perder la vida”, agregó el comunicador.
Guzmán expresó lo significativo que ha sido el respaldo recibido para sobrellevar la pérdida y destacó el valor del cariño mostrado por la audiencia hacia su familia, antes de retomar el análisis deportivo junto al panel habitual del espacio.
“Mi papá era fiel seguidor de este programa, de 120 Minutos, y me imagino que un día como hoy estaría viéndolo posclásico, así que lo que queda es hacer el programa como siempre. Pero no sin antes agradecerles a ustedes y a todos los compañeros de la redacción, a toda la gente del canal y de la radio que se comportó realmente muy bien”, concluyó el director.
La reincorporación del periodista marca el regreso a sus labores cotidianas, tanto en la frecuencia radial de Grupo Repretel como al frente de las coberturas y emisiones de la redacción deportiva de la televisora de La Uruca.