El periodista Pablo Guzmán y su familia sufren dolorosa pérdida: ‘Hasta siempre...’

El periodista deportivo Pablo Guzmán afronta el luto tras el fallecimiento de su padre, a quien despidió este martes 27 de octubre mediante un sentido homenaje en sus redes sociales. En la publicación agradeció por su vida, valores y constante respaldo personal y profesional.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador repasó cómo su progenitor trabajó incansablemente para sacar adelante a la familia y se convirtió en su seguidor más leal, desde sus primeros pasos radiales en Monumental hasta sus espacios en televisión.

“Desde niño lo vi trabajando en todo lo que fuera necesario para sacarnos adelante; nos enseñó a creer y honrar a Dios. Y aunque no era tan expresivo o cariñoso, recuerdo que la primera vez que me escuchó trabajando en Monumental con doña Amelia Rueda me llamó para decirme que estaba orgulloso. Mi fan número uno de Conexión, de 120 minutos, de los 11 Titulares, de todo lo que hacía”, rememoró el periodista.

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