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El periodista Pablo Guzmán y su familia sufren dolorosa pérdida: ‘Hasta siempre...’

El comunicador costarricense lamentó el fallecimiento de su padre y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
El periodista Pablo Guzmán lamentó el sensible fallecimiento de su padre y compartió un mensaje de homenaje en sus redes sociales. Marvin Caravaca
Valeria Yuliana Arce Orozco

El periodista deportivo Pablo Guzmán afronta el luto tras el fallecimiento de su padre, a quien despidió este martes 27 de octubre mediante un sentido homenaje en sus redes sociales. En la publicación agradeció por su vida, valores y constante respaldo personal y profesional.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador repasó cómo su progenitor trabajó incansablemente para sacar adelante a la familia y se convirtió en su seguidor más leal, desde sus primeros pasos radiales en Monumental hasta sus espacios en televisión.

“Desde niño lo vi trabajando en todo lo que fuera necesario para sacarnos adelante; nos enseñó a creer y honrar a Dios. Y aunque no era tan expresivo o cariñoso, recuerdo que la primera vez que me escuchó trabajando en Monumental con doña Amelia Rueda me llamó para decirme que estaba orgulloso. Mi fan número uno de Conexión, de 120 minutos, de los 11 Titulares, de todo lo que hacía”, rememoró el periodista.