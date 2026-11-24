La producción de un nuevo episodio del programa Sin pasaporte se vio interrumpida este lunes 23 de noviembre ,luego de que el periodista y conductor Omar Cascante sufriera un accidente físico en plena montaña.

Un paso en falso en el terreno irregular le ocasionó una fuerte torcedura en su pierna derecha, obligándolo a detener sus labores.

A través de sus plataformas digitales, el comunicador —quien comparte la conducción del proyecto televisivo junto a Fabiola Herra— relató el episodio y mostró la notable inflamación en la articulación afectada.

Según su testimonio, el impacto fue alarmante desde el primer instante.

“Estábamos en la montaña adentro y se me torció el tobillo y sonó espantoso, como una rama que se quiebra. Y tarán... así está. Se está poniendo peor. Duele bonito, duele bonito”, expresó Cascante al exhibir el estado de su pie ante la cámara.

Omar Cascante contó el accidente que le pasó en la montaña

Tras el incidente, el equipo de producción procedió a inmovilizar la zona con un vendaje improvisado mientras coordinaban su traslado hacia un centro hospitalario.

A pesar de la incomodidad y el dolor, el periodista rescató un aspecto positivo dentro de la situación, ya que el percance ocurrió apenas 24 horas después de haber completado su participación en la prueba de 10 kilómetros de la Gran Maratón de Costa Rica, celebrada este domingo.

“Qué dicha que no me pasó ayer. Gracias a Dios me está pasando hoy, porque ayer había que correr”, puntualizó el presentador.