Nonpalidece celebra 30 años con un concierto en Costa Rica: fecha, lugar y precio de entradas

El próximo 13 de diciembre, Nonpalidece regresará en concierto a Costa Rica para celebrar con sus fans tivos tres décadas de historia musical.

El espectáculo será en el Mercadito La California, en San José, como parte de una gira aniversario que recorre distintos escenarios de Latinoamérica y Argentina.

Las entradas para esta cita musical ya están disponibles por medio de la plataforma mistickets.com. La entrada general en la primera fase de la venta tiene un valor de ¢19.500.

Para esta ocasión, el espectáculo contará con una importante cuota de talento costarricense. Además de la presentación principal de los sudamericanos, el cartel incluye a la reconocida banda Ojo de Buey y a los DJ Herbalist, Docta Rythm y Marvin Selector, encargados de calentar el ambiente previo al recital.

Nonpalidece y Costa Rica, una profunda relación

La relación de los argentinos con el público tico tiene raíces profundas y antecedentes recientes. Con su música se han presentado en diferentes escenarios nacionales. Incluso, Costa Rica también fue parte de la gira por el 20.º aniversario de la banda.

El concierto de la banda argentina Nonpalidece en Costa Rica será en diciembre en barrio La California, San José. (Facebook)

El lazo entre el grupo, formado a mediados de los años 90 en Tigre, Buenos Aires, y Costa Rica, se remonta al año 2002. Ese fue el primer destino internacional en el que tocaron fuera de Argentina. De hecho, La flor, uno de los temas más coreados de su repertorio, nació inspirado en una de aquellas primeras visitas al país; recordó la producción del concierto en un comunicado de prensa. Asimismo, los músicos han colaborado con agrupaciones locales como Un Rojo y Fuerza Dread.

En este recital de aniversario, el grupo repasará un repertorio sustentado en siete discos de estudio y tres álbumes en vivo, desde su debut Dread al control (2000) hasta Hecho en Jamaica (2024).