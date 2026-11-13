AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Museo de los Niños invita a familias de zonas alejadas a disfrutar de la Iluminación de la Fachada: vea cómo participar

La actividad se realizará el 29 de noviembre con más de 50 personajes de fantasía, música, baile y mucho más

Museo de los Niños
Las familias interesadas deben enviar un video al WhatsApp del Museo de los Niños. Mayela López
Fiorella Montoya