Museo de los Niños invita a familias de zonas alejadas a disfrutar de la Iluminación de la Fachada: vea cómo participar

Dos familias que viven fuera de la Gran Área Metropolitana tendrán la oportunidad de asistir como invitadas especiales a la tradicional Iluminación de la Fachada del Museo de los Niños, una actividad que este año se realizará el domingo 29 de noviembre.

Por cuarto año consecutivo, el llamado Castillo de los Sueños abrió una convocatoria para seleccionar a familias que nunca hayan asistido presencialmente al espectáculo navideño. La iniciativa busca que ocho personas, entre niños y adultos, disfruten de la celebración y conozcan algunos detalles de la producción.

Para participar, las familias deben grabar un video horizontal en el que expliquen creativamente por qué desean asistir a la actividad. La grabación puede realizarse con un teléfono celular, siempre que tenga buena calidad de imagen y sonido.

El video debe enviarse al WhatsApp del Museo de los Niños, al número 7003-7070, antes del domingo 22 de noviembre, a las 7 p. m.

Junto con el material, deberán incluir el nombre completo, número de cédula, dirección exacta de residencia, cantidad de niños y adultos que conforman la familia y un número telefónico de contacto de un adulto responsable.

La convocatoria está dirigida a familias que vivan lejos de la capital, que puedan asistir con cuatro integrantes y que nunca hayan tenido la oportunidad de presenciar la Iluminación de la Fachada.

Familias podrán conocer el detrás de escena y algunos detalles de la producción. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué recibirán las familias seleccionadas?

Cada familia tendrá entradas para disfrutar del espectáculo desde una de las graderías habilitadas para el evento. Además, podrá conocer el detrás de escena de la producción.

El premio también contempla alimentación para los cuatro integrantes durante la jornada (almuerzo, merienda y cena), así como regalos sorpresa para los niños.

En el caso de las familias que vivan a más de 100 kilómetros del Museo de los Niños, el hotel Radisson les ofrecerá hospedaje para la noche del 29 de noviembre.

La organización aclaró que el transporte no está incluido, aunque analizará posibles soluciones con las familias ganadoras. Los nombres de las seleccionadas se anunciarán el martes 24 de noviembre en la página de Facebook del museo.

Una noche de espectáculo gratuito

La vigésima sexta edición de la Iluminación de la Fachada comenzará a las 7 p. m. y tendrá una duración aproximada de una hora.

El espectáculo contará con Museíto y Museíta como anfitriones, más de 50 personajes de fantasía, música, baile, videomapping, fuegos pirotécnicos y juegos de luces. Uno de los momentos principales será el encendido de los más de 4.000 bombillitos que decoran el edificio.

Las actividades para el público comenzarán desde la 1 p. m. en calle 4, mientras que a las 3 p. m. iniciará la programación previa en la tarima principal, donde esperan llenar de emociones a decenas de asistentes.