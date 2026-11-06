Museo de los Niños abre plaza de trabajo por temporada que no requiere experiencia previa

El Museo de los Niños abrió una convocatoria laboral para contratar personal bajo la modalidad temporal, confirmó la institución por medio de sus redes sociales.

La plaza corresponde al cargo de guía de sala para integrarse al equipo durante la temporada. El puesto no exige experiencia laboral previa para postularse.

Museo de los Niños busca estudiantes universitarios para contratación temporal. (Marvin Caravaca)

Entre los requisitos fijados por la entidad para el puesto, se solicita:

Ser estudiante universitario

Tener iniciativa y capacidad para trabajar en equipo.

La publicación de la institución no consignó el salario correspondiente a esta vacante ni una fecha límite de cierre para el concurso.

Las personas interesadas en concursar deben remitir su currículum al correo electrónico gquiros@museocr.org.

Como condición indispensable de postulación, se debe colocar textualmente en el asunto del mensaje la frase “Guía de Sala”.