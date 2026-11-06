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Economía

Museo de los Niños abre plaza de trabajo por temporada que no requiere experiencia previa

Conozca la forma oficial de postulación y las condiciones para participar en este proceso laboral temporal

Museo de los Niños
El Museo de los Niños habilitó una oportunidad de empleo de carácter temporal y recibe ofertas laborales de manera directa por correo electrónico. Marvin Caravaca
Marianela Arias Vilchez