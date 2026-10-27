Murió Walter Koenig, ícono de ‘Star Trek’ y ‘Babylon 5′, a los 90 años: esta fue la causa del fallecimiento

Los seguidores de las afamadas series Star Trek y Babylon 5 lamentan la muerte de una de sus estrellas: el actor Walter Koenig, quien falleció a los 90 años, según confirmaron medios internacionales.
De acuerdo con El País, el intérprete estadounidense murió en su casa en Los Ángeles, por causas naturales. “Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo”, manifestaron los representantes del artista en un comunicado oficial.
Koenig logró la fama por su papel de Pavel Chekov a lo largo de la franquicia de ciencia ficción Viaje a las estrellas (Star Trek). También participó en siete películas de la saga.
“Tengo el corazón encogido”, reaccionó George Takei, uno de los actores más conocidos de la serie. “Walter era más que Chekov. Era escritor, maestro, un hombre reflexivo y un amigo leal”, agregó.
Además de su papel en Star Trek, Koenig apareció también en varias series de televisión a lo largo de su carrera. La más destacada fue el serial de ciencia ficción Babylon 5, donde interpretó al villano Alfred Bester, un policía psiónico que utilizaba poderes mentales como la telepatía con malas intenciones, reseñó El País.
Al inicio de su carrera, trabajó para producciones como Hospital General, La hora de Alfred Hitchcock y Yo, espía.