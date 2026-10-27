Murió Walter Koenig, ícono de ‘Star Trek’ y ‘Babylon 5′, a los 90 años: esta fue la causa del fallecimiento

Los seguidores de las afamadas series Star Trek y Babylon 5 lamentan la muerte de una de sus estrellas: el actor Walter Koenig, quien falleció a los 90 años, según confirmaron medios internacionales.

De acuerdo con El País, el intérprete estadounidense murió en su casa en Los Ángeles, por causas naturales. “Hoy lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo”, manifestaron los representantes del artista en un comunicado oficial.

Koenig logró la fama por su papel de Pavel Chekov a lo largo de la franquicia de ciencia ficción Viaje a las estrellas (Star Trek). También participó en siete películas de la saga.

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