Murió Sebastián Lelio, director ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar a mejor película extranjera por Una mujer fantástica en 2018, murió el viernes a los 52 años por “motivos de salud” no detallados, informó su familia. Según El País, el director apareció fallecido en su casa ubicada en Las Condes.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, informó su pareja Amalia Kassai en un comunicado en Instagram.

Su primer gran salto internacional apareció con la película Gloria (2013), que obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el prestigioso Festival de Berlín.

Posteriormente, ganó notoriedad y se consagró con Una mujer fantástica (2017), poderoso filme protagonizado por Daniela Vega.

La cinta narra la lucha de una mujer trans por defender sus derechos frente a una sociedad que no la comprende. El largometraje ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2018,