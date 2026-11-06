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Murió Sebastián Lelio, director ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’

El cineasta ganó notoriedad desde el 2013 y se consagró con la película protagonizada por Daniela Vega, que acabó siendo oscarizada

El director chileno Sebastian Lelio fue quien recibió la estatuilla junto a su equipo al ganar el Oscar.
El director chileno Sebastian Lelio fue quien recibió la estatuilla junto a su equipo al ganar el Oscar. MARK RALSTON

AFP y Jorge Arturo Mora