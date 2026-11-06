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Viva

Murió actriz que figuró en la serie ‘Beverly Hills, 90210′

La intérprete tenía 50 años y además destacó en el cine en películas como ‘Dude, Where’s My Car?’

Kimmarie Johnson
La actriz Kimmarie Johnson, quien trabajó en la serie 'Beverly Hilss, 90210' también destacó en otros ámbitos como la música, el modelaje y la producción. Facebook

Jessica Rojas Ch. y El Universal/GDA/México