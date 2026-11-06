Murió actriz que figuró en la serie ‘Beverly Hills, 90210′

Medios internacionales como People y TMZ confirmaron la muerte de la actriz estadounidense Kimmarie Johnson, quien figuró en programas de televisión como Beverly Hills, 90210 y la película Dude, Where’s My Car?, a los 50 años.

Según la información, la intérprete, quien también hizo carrera como cantante, modelo y productora, sufrió un paro cardíaco en su casa en Los Ángeles el 27 de octubre. La artista fue trasladada al Hospital Cedars-Sinai, donde le diagnosticaron un aneurisma cardíaco, y el 4 de noviembre por la tarde falleció.

Johnson interpretó a un personaje llamado Jane en un episodio de 1998 de Beverly Hills, 90210. Según IMDb, entre sus otros trabajos se incluyen apariciones en la serie V.I.P., de Pamela Anderson, y un papel secundario en el filme Dude, Where’s My Car?, protagonizado por Ashton Kutcher y Seann William Scott.

Los fans de la serie 'Beverly Hills, 90210' han sufrido la muerte de actores del programa como Shannen Doherty y Luke Perry. (Archivo)

Kimmarie Johnson también destacó en el modelaje y los certámenes de belleza. Nacida como Kim Marie Johnson el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, ganó el concurso Miss Pennsylvania USA y representó a su estado en Miss USA 1993, donde consiguió un lugar entre las cinco finalistas.

Su carrera como modelo la llevó a trabajar con reconocidas firmas como Vidal Sassoon y Oscar de la Renta. En 1996 se mudó a Los Ángeles para continuar desarrollándose profesionalmente y estudió comedia en The Groundlings, escuela de formación artística por la que han pasado diversas figuras del entretenimiento.

La actriz Kimmarie Johnson falleció días después de sufrir un paro cardíaco en su casa en Los Ángeles. (Redes)

Además de la actuación y el modelaje, Johnson incursionó en el ámbito empresarial: en 2011 fundó SkinGlow by Kimmarie, compañía dedicada a la consultoría y comercialización de productos para el cuidado de la piel, incluidos cosméticos y artículos orgánicos.

También trabajó como productora ejecutiva en proyectos independientes, entre ellos la película The Last Eve y la serie animada Kimchi Warrior, ampliando su trayectoria más allá de la pantalla como actriz.