Murió actriz que figuró en la serie ‘Beverly Hills, 90210′

Medios internacionales como People y TMZ confirmaron la muerte de la actriz estadounidense Kimmarie Johnson, quien figuró en programas de televisión como Beverly Hills, 90210 y la película Dude, Where’s My Car?, a los 50 años.
Según la información, la intérprete, quien también hizo carrera como cantante, modelo y productora, sufrió un paro cardíaco en su casa en Los Ángeles el 27 de octubre. La artista fue trasladada al Hospital Cedars-Sinai, donde le diagnosticaron un aneurisma cardíaco, y el 4 de noviembre por la tarde falleció.
Johnson interpretó a un personaje llamado Jane en un episodio de 1998 de Beverly Hills, 90210. Según IMDb, entre sus otros trabajos se incluyen apariciones en la serie V.I.P., de Pamela Anderson, y un papel secundario en el filme Dude, Where’s My Car?, protagonizado por Ashton Kutcher y Seann William Scott.
Kimmarie Johnson también destacó en el modelaje y los certámenes de belleza. Nacida como Kim Marie Johnson el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, ganó el concurso Miss Pennsylvania USA y representó a su estado en Miss USA 1993, donde consiguió un lugar entre las cinco finalistas.
Su carrera como modelo la llevó a trabajar con reconocidas firmas como Vidal Sassoon y Oscar de la Renta. En 1996 se mudó a Los Ángeles para continuar desarrollándose profesionalmente y estudió comedia en The Groundlings, escuela de formación artística por la que han pasado diversas figuras del entretenimiento.
Además de la actuación y el modelaje, Johnson incursionó en el ámbito empresarial: en 2011 fundó SkinGlow by Kimmarie, compañía dedicada a la consultoría y comercialización de productos para el cuidado de la piel, incluidos cosméticos y artículos orgánicos.
También trabajó como productora ejecutiva en proyectos independientes, entre ellos la película The Last Eve y la serie animada Kimchi Warrior, ampliando su trayectoria más allá de la pantalla como actriz.