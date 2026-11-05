Muere reconocida actriz y compañera de Eugenio Derbez en la comedia mexicana

El gremio del humor latinoamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de María Alicia Delgado a los 77 años, luego de perder la batalla contra el cáncer que enfrentaba.
Su deceso fue confirmado mediante los canales oficiales de Televisa Espectáculos, espacio desde el cual emitieron un sentido mensaje de condolencias para despedir a la experimentada intérprete y acompañar a sus allegados en su duelo.
Delgado construyó una sólida trayectoria en la pantalla chica al formar parte de producciones emblemáticas como Odisea Burbujas, Anabel y El tesoro del saber.
No obstante, fue en el espacio cómico Derbez en cuando donde inmortalizó su complicidad con Eugenio Derbez al encarnar a Alz, una abuela tierna y despistada que junto al personaje de Heimer regaló sketches cargados de risas.
A lo largo de las décadas se mantuvo activa en melodramas, registrando su última participación televisiva en la telenovela Monteverde, producción en la que compartió elenco al lado de África Zavala y Gabriel Soto.