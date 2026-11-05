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Viva

Muere reconocida actriz y compañera de Eugenio Derbez en la comedia mexicana

La veterana intérprete de la abuela ‘Alz’ falleció a los 77 años

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La actriz María Alicia Delgado falleció debido a su batalla contra el cáncer. Rafael Pacheco Granados

Valeria Yuliana Arce Orozco y Jessica Rojas Ch.

El gremio del humor latinoamericano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de María Alicia Delgado a los 77 años, luego de perder la batalla contra el cáncer que enfrentaba.

Su deceso fue confirmado mediante los canales oficiales de Televisa Espectáculos, espacio desde el cual emitieron un sentido mensaje de condolencias para despedir a la experimentada intérprete y acompañar a sus allegados en su duelo.