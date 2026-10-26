Muere voz de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y otros personajes, a los 46 años

Eric Bauza, el actor de doblaje ganador del premio Emmy y quien prestó su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de los Looney Tunes, falleció el domingo a los 46 años. Su trayectoria incluyó películas y series como Coyote vs. Acme, Muppet Babies y Tortugas Ninja.

La noticia fue comunicada por sus familiares mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente. Próximamente se darán a conocer más detalles”, señala el mensaje.

Según el médico forense del condado de Los Ángeles, Bauza falleció en su domicilio a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

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