Muere voz de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y otros personajes, a los 46 años

Eric Bauza, el actor de doblaje ganador del premio Emmy y quien prestó su voz a Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de los Looney Tunes, falleció el domingo a los 46 años. Su trayectoria incluyó películas y series como Coyote vs. Acme, Muppet Babies y Tortugas Ninja.
La noticia fue comunicada por sus familiares mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente. Próximamente se darán a conocer más detalles”, señala el mensaje.
Según el médico forense del condado de Los Ángeles, Bauza falleció en su domicilio a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.
De acuerdo con informes de prensa, el artista tenía previsto asistir el domingo al estreno de El gato con sombrero, de Warner Bros. Pictures Animation, para apoyar Daffy Season, un cortometraje proyectado antes de la película.
Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group y US Networks, y Bill Damaschke, presidente y director creativo de Warner Bros. Pictures Animation, expresaron sus condolencias en un comunicado conjunto.
“Eric Bauza fue un talento vocal único que brindó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo”, indicaron. Ambos destacaron sus 15 años en Warner Bros. Animation y su trabajo como sucesor de figuras como Mel Blanc.
“Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, agregaron.
Recientemente, Bauza figuró el primer listado de personalidades influyentes de la animación de The Hollywood Reporter. El periodista Scott Roxborough destacó que el canadiense se había convertido en “la voz de todo un universo de dibujos animados” y resaltó su participación en Coyote vs. Acme.
En ese largometraje, estrenado en agosto, interpretó a Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Elmer Gruñón, Foghorn Leghorn, Porky Pig, el Correcaminos y Charlie el Perro, entre otros personajes. La mayoría de estos papeles pertenecieron originalmente a Blanc.
“Mucha gente con talento trabajó muy duro para hacer esta película y poder verla celebrada por tantas personas en todo el mundo realmente ha hecho que la espera haya valido la pena”, declaró Bauza sobre la producción.
El actor nació el 7 de diciembre de 1979 en Toronto, Canadá, y residía en Los Ángeles. Comenzó como diseñador de personajes y colaboró con distintos estudios de Hollywood antes de consolidarse en el doblaje, según su biografía en SBV Talent.
Su carrera incluyó Space Jam: Una nueva era y Looney Tunes Cartoons, además de postulaciones a los premios Emmy diurnos, Emmy infantiles y familiares y Annie por producciones como Las aventuras del Gato con Botas y Muppet Babies, en la que interpretó a Fozzie.
Tras confirmarse su muerte, Adam Sharp, presidente y director ejecutivo de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, lo describió como “un profesional consumado, portador de la antorcha de ‘mil voces’ para la generación digital”. También destacó su participación como presentador de la ceremonia infantil y familiar del 2025, así como su labor de juez y defensor de iniciativas estudiantiles.
Entre sus trabajos figuraron The Island of Misfit Toys, ¡Unikitty!, Las chicas superpoderosas, Los padrinos mágicos y Ultimate Spider-Man. En cine participó en El libro de la vida, Bob Esponja: Un héroe fuera del agua y El Pájaro Loco. Además, prestó su voz a personajes de campañas publicitarias para Lucky Charms, Trix y Nike.