La actriz británica Tina Simmons, recordada por sus participaciones en emblemáticas producciones cinematográficas como Star Wars, James Bond y Batman, falleció el pasado sábado 14 de noviembre.

En James Bond, la actriz interpretó un papel secundario. Además, fue una técnica de la Alianza Rebelde en la película Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi y una detective del Departamento de Policía de Gotham City en la película Batman: El caballero de la noche (The Dark Knight, 2008).

El deceso fue confirmado por su cercana amiga y también actriz de la saga James Bond, Madeline Smith, quien explicó mediante un comunicado que Simmons se encontraba sola en su hogar al momento de su muerte.

“Estoy devastada. La encontraron muerta en su piso. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968. ¡Qué cruel morir sola y morir en absoluto! Espero que pronto se anuncie una ceremonia en memoria de esta querida persona”, expresó la intérprete.

Además de su paso por el cine de superhéroes y ciencia ficción, Tina Simmons actuó en series británicas como 'Doctor Who' y 'Coronation Street'. (Facebook/redes sociales)

Según medios internacionales, aún no se ha determinado la causa oficial de su muerte, solo que fue encontrada sin vida en su apartamento.