El misterio rodea la muerte del actor estadounidense Alexander Haskin, de 38 años, quien trabajó en series como You, de Netflix, y The Rookie, de ABC.

Según informaciones de medios internacionales como Univisión, People y ¡Hola!, el artista fue rescatado del océano en las cercanías del muelle de Santa Mónica, en California, Estados Unidos, el 16 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades siguen investigando las circunstancias de la muerte que, se sospecha, sería un suicidio.

¡Hola! explicó en una nota que, previo a descubrir el hecho, testigos afirmaron que Haskin había protagonizado una discusión con una mujer, a quien le habría propinado una cachetada, y después él saltó al mar.

El actor Alexander Haskin también era entrenador personal. (Facebook)

Los servicios de emergencia recibieron una llamada para atender la situación. Al llegar al lugar, rescataron a Haskin y lo trasladaron en una lancha salvavidas, donde le aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Al llegar a la plataforma del muelle, lo esperaban paramédicos del Departamento de Bomberos, que siguieron con las maniobras para salvarle la vida. Sin embargo, fue declarado sin vida a las 4:56 p. m., publicó People.

Pese a la información brindada sobre la discusión, las autoridades manejan otra hipótesis, ya que, tras revisar cámaras de vigilancia del lugar, vieron al actor solo.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.